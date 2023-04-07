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Tootmine lõpetatud

Mikromuusikasüsteem

BTM2325/12

4

| (1) Arvustus

Lõõgastuge suurepärase muusika saatel

Kuulake selle Philipsi kompaktse, kõik ühes muusikasüsteemiga oma nutitelefonist muusikat, voogedastage Bluetoothiga oma muusikakogu ja mängige MP3-CD-sid. Laadige sisseehitatud USB- laadimispesa abil kõiki oma nutiseadmeid - alustades nutitelefonidest ja lõpetades tahvelarvutitega.

Kuva kõik eelised

Helist haaratud

Lõõgastuge suurepärase muusika saatel

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB-port laadimiseks

Mootoriga CD-laadija mugavaks ligipääsuks

Mootori abil väljalibisev luuk lisab niigi stiilsele helisüsteemile veelgi mugavust. Stiilne, kuid praktiline luuk libiseb nupuvajutusel sujuvalt üles ja alla alati, kui soovite oma muusikavalikut vahetada. Lõõgastuge ja nautige dünaamilist heli, vaadates läbipaistva luugi kaudu pöörlevat ketast.

Maksimaalne väljundvõimsus 15 W

Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid

Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid

MP3 tähistab standardit "MPEG-1 Audio layer-7.6 cm (3"). MP3 on revolutsiooniline tihendustehnoloogia, millega saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada, halvendamata märkimisväärselt nende kvaliteeti. MP3st on saanud standardne veebis kasutatav helitihendusvorming, millega saab helifaile kiirelt ja lihtsalt edastada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

1

Arvustus

5
3
2
1

07/04/2023

România

România

PHILIPS BTM 2325/12

Produs bunicel. Functioneaza in toate mediile de redare CD/USB/RADIO/BLUETOOTH,Ca sa functioneze radioul mai bine trebuie agatat de ceva firul de sirma din spate , perdea sau o bucata de aluminiu de la antene vechi de camera. Pentru 15 wati nu se aude tare dar auditia e fara distorsiuni. CD-URILE trebuie sa fie originale spre o ascultare optima.Aparatul poseda ceas si alarma.Utilizare placuta tuturor!

Positiivsed omadused

este mic ca si dimensiuni

Negatiivsed omadused

nu are radio AM si bass

See arvustus tehti tootele BTM2325 Microsistem muzical

Kasutamise kuupäev 2021-04-07

See arvustus tehti tootele BTM2325 Microsistem muzical

Kasutamise kuupäev 2021-04-07

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.