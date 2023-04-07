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Tootmine lõpetatud
BTM2325/12
Lõõgastuge suurepärase muusika saatel
Kuulake selle Philipsi kompaktse, kõik ühes muusikasüsteemiga oma nutitelefonist muusikat, voogedastage Bluetoothiga oma muusikakogu ja mängige MP3-CD-sid. Laadige sisseehitatud USB- laadimispesa abil kõiki oma nutiseadmeid - alustades nutitelefonidest ja lõpetades tahvelarvutitega.
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB-port laadimiseks
Mootori abil väljalibisev luuk lisab niigi stiilsele helisüsteemile veelgi mugavust. Stiilne, kuid praktiline luuk libiseb nupuvajutusel sujuvalt üles ja alla alati, kui soovite oma muusikavalikut vahetada. Lõõgastuge ja nautige dünaamilist heli, vaadates läbipaistva luugi kaudu pöörlevat ketast.
MP3 tähistab standardit "MPEG-1 Audio layer-7.6 cm (3"). MP3 on revolutsiooniline tihendustehnoloogia, millega saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada, halvendamata märkimisväärselt nende kvaliteeti. MP3st on saanud standardne veebis kasutatav helitihendusvorming, millega saab helifaile kiirelt ja lihtsalt edastada.
4.0
5-st
1
Arvustus
emilush
07/04/2023
România
PHILIPS BTM 2325/12
Produs bunicel. Functioneaza in toate mediile de redare CD/USB/RADIO/BLUETOOTH,Ca sa functioneze radioul mai bine trebuie agatat de ceva firul de sirma din spate , perdea sau o bucata de aluminiu de la antene vechi de camera. Pentru 15 wati nu se aude tare dar auditia e fara distorsiuni. CD-URILE trebuie sa fie originale spre o ascultare optima.Aparatul poseda ceas si alarma.Utilizare placuta tuturor!
Positiivsed omadused
este mic ca si dimensiuni
Negatiivsed omadused
nu are radio AM si bass
See arvustus tehti tootele BTM2325 Microsistem muzical
Kasutamise kuupäev 2021-04-07
See arvustus tehti tootele BTM2325 Microsistem muzical
Kasutamise kuupäev 2021-04-07