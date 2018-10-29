Sirvi kausta või laulu kaupa, et muusikat kiiresti otsida või mängida

See funktsioon võimaldab teil leida loo või albumi palju kiiremini, võimaldades teil sirvida laule ja kaustu, kuhu sisu tavaliselt USB-/SDHC-seadmetel salvestatud on. Tänu spetsiaalsele kausta/laulu nupule, peate otsingu sooritamiseks tegema vaid kolm liigutust: vajutama kausta/laulu nuppu, keerama heli nuppu ning vajutama valitud kaustale/laulule. See lihtne protsess laseb teil muusikat kiiresti ja vähese vaevaga otsida ja te ise saate keskenduda auto juhtimisele.