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Tootmine lõpetatud

CarStudioAuto audiosüsteem

CSM102/12

Juhib teid mugavalt sihtkohta

Philipsi CSM102 juhib teid tänu ülitundlikule, täpset navigeerimist võimaldavale antennile mugavalt sihtkohta.

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Juhib teid mugavalt sihtkohta

Ülitundlik, täpset navigeerimist võimaldav antenn

AV-meelelahutuse ja navigeerimise üheaegne töötamine

Kiire reaktsiooni tagamiseks annab toidet Philipsi AV-süsteem

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