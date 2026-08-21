30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Loodud vaikseks. Ehitatud võimsaks.
Koge võimsat ja vaikset jahutust kolme kiiruse ja sujuva pöörlemisega personaalseks mugavuseks. See lauaventilaator on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ning elegantse ja modernse disainiga, pakkudes pikaajalist vastupidavust ja stiilset jõudlust – ideaalne igasse ruumi.
Tugev õhuvool kuni 2000 m³/h
Vaikne jahutus 35 dB(A) juures (1)
3 kiirust personaalseks mugavuseks
Automaatne pöörlemine ja kallutamine
Pea läbimõõt 35 cm
Jahutamisvõimsusega kuni 2000 m³/h ja 5 labaga varustatud ventilaator tagab intensiivse õhuvoolu, mis eemaldab seisva õhu, täites Sinu ruumi värske õhuga kogu päeva kestvaks mugavuseks.
Töötades vaid 35 dB(A) (1) juures – võrreldav vaikse magamistoaga öösel – pakub see ventilaator võimsat jahutust, säilitades rahuliku ja häirimatu keskkonna, mis sobib ideaalselt magamiseks, töötamiseks või lugemiseks.
Koge värskendavat õhuvoolu, mis ulatub kuni 30 m kaugusele, tagades meeldiva tuulekese kogu ruumis. Naudi ühtlast jahutust nii lähedal kui kaugel.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Rafal Wysz
21/08/2026
Polska
Wiatrak Philips
Extra wiatrak i obsluga. Na drugi dzien od zamowienia rano juz mialem paczke. Bardzo cichy jest i super robi wiatr.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01
(1) Helitase madalaimal kiirusel.