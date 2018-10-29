TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Toote esikülje foto
  • Eest vasakult ülevalt tehtud tootefoto
  • Toote esikülje foto
  • Kasu illustreeriv emotsionaalne foto
  • Toote esikülje foto
  • Eest vasakult ülevalt tehtud tootefoto
  • Toote esikülje foto
  • Kasu illustreeriv emotsionaalne foto

Tootmine lõpetatud

dokkimisega meelelahutussüsteem

DC190/12

Ärgake oma lemmikmuusika saatel

Philipsi dokkimisega meelelahutussüsteemi DC190 abil saate ärgata enda iPodi muusika peale. Kahe äratuse ja peegelkattega stiilne süsteem võimaldab tänu MP3 Linkile päeva alustada ka teistest kaasaskantavatest seadmetest pärineva muusika saatel.

Kuva kõik eelised

iPodist ja raadiost

Ärgake oma lemmikmuusika saatel

3 W RMS kogu väljundvõimsus

3 W RMS kogu väljundvõimsus

Selle süsteemi väljundvõimsus on 3W RMS. RMS tähendab ruutkeskmist helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määravad tekitatava heli võimsuse. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.

Tööpäevade/nädalavahetuse äratus, mis vastab teie elustiilile

Tööpäevade/nädalavahetuse äratus, mis vastab teie elustiilile

Tänapäevast elustiili silmas pidades loodud kellraadiol on kahe äratuse funktsioon, millega saate seadistada erineva äratusaja tööpäevadeks ja nädalavahetusteks või isegi määrata elukaaslastele erineva äratusaja. Äratusseadeid saab kohandada samale ajale kogu nädalaks esmaspäevast pühapäevani või seada tööpäevadeks varajase äratuse ning magada laupäeval ja pühapäeval kaua. Mida te ka ei valiks, säästab see mugav funktsioon teid igal õhtul tülikast äratuskella seadistamisest.

Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning selle sageduse salvestamiseks vajutage ja hoidke all salvestusnuppu. Salvestatud raadiojaamadega leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi sagedust otsima.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.