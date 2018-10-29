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DC190/12
Ärgake oma lemmikmuusika saatel
Philipsi dokkimisega meelelahutussüsteemi DC190 abil saate ärgata enda iPodi muusika peale. Kahe äratuse ja peegelkattega stiilne süsteem võimaldab tänu MP3 Linkile päeva alustada ka teistest kaasaskantavatest seadmetest pärineva muusika saatel.
Selle süsteemi väljundvõimsus on 3W RMS. RMS tähendab ruutkeskmist helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määravad tekitatava heli võimsuse. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.
Tänapäevast elustiili silmas pidades loodud kellraadiol on kahe äratuse funktsioon, millega saate seadistada erineva äratusaja tööpäevadeks ja nädalavahetusteks või isegi määrata elukaaslastele erineva äratusaja. Äratusseadeid saab kohandada samale ajale kogu nädalaks esmaspäevast pühapäevani või seada tööpäevadeks varajase äratuse ning magada laupäeval ja pühapäeval kaua. Mida te ka ei valiks, säästab see mugav funktsioon teid igal õhtul tülikast äratuskella seadistamisest.
Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning selle sageduse salvestamiseks vajutage ja hoidke all salvestusnuppu. Salvestatud raadiojaamadega leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi sagedust otsima.
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