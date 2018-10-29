Tööpäevade/nädalavahetuse äratus, mis vastab teie elustiilile

Tänapäevast elustiili silmas pidades loodud kellraadiol on kahe äratuse funktsioon, millega saate seadistada erineva äratusaja tööpäevadeks ja nädalavahetusteks või isegi määrata elukaaslastele erineva äratusaja. Äratusseadeid saab kohandada samale ajale kogu nädalaks esmaspäevast pühapäevani või seada tööpäevadeks varajase äratuse ning magada laupäeval ja pühapäeval kaua. Mida te ka ei valiks, säästab see mugav funktsioon teid igal õhtul tülikast äratuskella seadistamisest.