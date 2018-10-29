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Tootmine lõpetatud

Äratusega kellraadio iPodile/iPhone'ile

DC220/12

Alustage päeva nii, nagu teile meeldib!

Alustage päeva Philipsi iPhone'i/iPodi kellraadioga, mis esitab teie lemmiklugusid suurepärase heliga. Raadiol on erinevad äratuse seaded tööpäevade ja nädalavahetuse jaoks ning FM-raadio ja MP3-ühendus lisavõimaluste kasutamiseks.

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Ärgake oma iPhone'i/iPodi muusikat kuulates

Alustage päeva nii, nagu teile meeldib!

Tööpäevade/nädalavahetuse äratus, mis vastab teie elustiilile

Tööpäevade/nädalavahetuse äratus, mis vastab teie elustiilile

Tänapäevast elustiili silmas pidades loodud kellraadiol on kahe äratuse funktsioon, millega saate seadistada erineva äratusaja tööpäevadeks ja nädalavahetusteks või isegi määrata elukaaslastele erineva äratusaja. Äratusseadeid saab kohandada samale ajale kogu nädalaks esmaspäevast pühapäevani või seada tööpäevadeks varajase äratuse ning magada laupäeval ja pühapäeval kaua. Mida te ka ei valiks, säästab see mugav funktsioon teid igal õhtul tülikast äratuskella seadistamisest.

Ärgake oma iPodi/iPhone'i muusika või raadio saatel

Sujuv äratus, mille helitugevus suureneb järk-järgult

Sujuv äratus, mille helitugevus suureneb järk-järgult

Alustage päeva järk-järgult suureneva helitugevusega äratusega. Tavalised äratushelid võivad olla äratamiseks liiga vaiksed või ehmatavalt valjud. Võite ärgata lemmikmuusika, raadiojaama või helisignaaliga. Sujuva äratuse helitugevus suureneb järk-järgult vaikselt valjuni, äratades teid ettevaatlikult.

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