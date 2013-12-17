30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Ärgake muusika saatel
Laadige oma iPodi/iPhone'i/iPadi, esitades samal ajal küllusliku ja selge heliga muusikat. Sellel šikil alumiiniumist lauadokil saab korraga laadida kuni kahte seadet. See toimib ka äratuskellana, et saaksite alustada oma päeva raadios esitatavate lemmiklaulude saatel.
Alumiinium
Kaks dokki
RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Võimendi võimsust piirab elektrienergia, mida võimendi võimendada saab, ja kõlareid elektrienergia, mida need helienergiaks teisendada saavad, moonutamata samas helisignaali. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.
Valatud alumiinium on kerge ja talub ka kõrgemaid temperatuure, see on tugev ja jäik ning roostele vastupidav.
Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning selle sageduse salvestamiseks vajutage ja hoidke all salvestusnuppu. Salvestatud raadiojaamadega leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi sagedust otsima.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Czarek
17/12/2013
Polska
Idealna ładowarka, budzik oraz radio. Uwaga, stary typ portu.
Korzystam z tego urządzenia od dwóch lat. Funkcjonuje bez problemów, ipad, ipod mini, ipod touch, iphone - wszystkie ładują się szybko i bez problemów. Ładowarek używam wyłącznie podczas wyjazdu.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad