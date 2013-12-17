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Tootmine lõpetatud

dokkimisjaam iPodile/iPhone'ile/iPadile

DC390/12

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Ärgake muusika saatel

Laadige oma iPodi/iPhone'i/iPadi, esitades samal ajal küllusliku ja selge heliga muusikat. Sellel šikil alumiiniumist lauadokil saab korraga laadida kuni kahte seadet. See toimib ka äratuskellana, et saaksite alustada oma päeva raadios esitatavate lemmiklaulude saatel.

Kuva kõik eelised

head muusikat oma iPodist/iPhone'ist/iPadist.

Ärgake muusika saatel

  • Alumiinium

  • Kaks dokki

Kogu väljundvõimsus 10 W RMS

Kogu väljundvõimsus 10 W RMS

RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Võimendi võimsust piirab elektrienergia, mida võimendi võimendada saab, ja kõlareid elektrienergia, mida need helienergiaks teisendada saavad, moonutamata samas helisignaali. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.

Kvaliteetselt mõjuv alumiiniumist korpus

Kvaliteetselt mõjuv alumiiniumist korpus

Valatud alumiinium on kerge ja talub ka kõrgemaid temperatuure, see on tugev ja jäik ning roostele vastupidav.

Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning selle sageduse salvestamiseks vajutage ja hoidke all salvestusnuppu. Salvestatud raadiojaamadega leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi sagedust otsima.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

17/12/2013

Polska

Polska

Idealna ładowarka, budzik oraz radio. Uwaga, stary typ portu.

Korzystam z tego urządzenia od dwóch lat. Funkcjonuje bez problemów, ipad, ipod mini, ipod touch, iphone - wszystkie ładują się szybko i bez problemów. Ładowarek używam wyłącznie podczas wyjazdu.

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See arvustus tehti tootele DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.