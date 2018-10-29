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Tootmine lõpetatud

dokkimisega meelelahutussüsteem

DC570/12

Nautige muusikat iPodist valjult ja suurepärase heliga

Ülistiilne Philipsi dokkimisega meelelahutussüsteem DC570 täidab iga ruumi teie iPodi lemmikpaladega. Elegantselt disainitud, võimalikult vähe ruumi nõudev peen süsteem edastab sisseehitatud basskõlaritest uskumatult jõulist Hi-Fi-heli.

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koos kõlaritorniga

Nautige muusikat iPodist valjult ja suurepärase heliga

Võimas Hi-Fi-heli täidab teie toa

Võimas Hi-Fi-heli täidab teie toa

Sisseehitatud basskõlariga 2.1 kõlarisüsteem

Väljundvõimsus 100 W RMS

Väljundvõimsus 100 W RMS

RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Võimendi võimsust piirab elektrienergia, mida võimendi võimendada saab, ja kõlareid elektrienergia, mida need helienergiaks teisendada saavad, moonutamata samas helisignaali. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.

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