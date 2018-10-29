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DC570/12
Nautige muusikat iPodist valjult ja suurepärase heliga
Ülistiilne Philipsi dokkimisega meelelahutussüsteem DC570 täidab iga ruumi teie iPodi lemmikpaladega. Elegantselt disainitud, võimalikult vähe ruumi nõudev peen süsteem edastab sisseehitatud basskõlaritest uskumatult jõulist Hi-Fi-heli.
RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Võimendi võimsust piirab elektrienergia, mida võimendi võimendada saab, ja kõlareid elektrienergia, mida need helienergiaks teisendada saavad, moonutamata samas helisignaali. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.
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