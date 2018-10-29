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Tootmine lõpetatud

Mikrohelisüsteem Cube

DCM105/12

Helist haaratud

Dokkige oma iPod. Kuulake muusikat üht lihtsat seadet kasutades. Suurepärane heli ja stiilne disain. Istuge mugavalt ja nautige muusikat täpselt nii, nagu ise soovite – kas või kogu päeva.

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Heli, mis sobib teie koju

Helist haaratud

  • iPodi dokk

Kompaktne disain sobib iga ruumi ja elustiiliga

Kompaktne disain sobib iga ruumi ja elustiiliga. Kompaktne seade sobib igasse ruumi tänu stiilsele disainile ja mõõtmetele.

Muusika taasesitus iPodist ja laadimine

Muusika taasesitus iPodist ja laadimine

CD, CD-R ja CD-RW esitamine

CD, CD-R ja CD-RW esitamine

Philips on tuntud selle poolest, et suudab luua paljude saadaolevate plaadivormingutega ühilduvaid seadmeid. Selle helisüsteemiga saate nautida muusikat CD-lt, CD-R-ilt ja CD-RW-lt. CD-RW (vorminguga CD-Rewritable ühilduv) tähendab, et muusikasüsteem suudab esitada nii CD-Recordable (CD-R) kui ka CD-Rewritable (CD-RW) plaate. CD-R-plaatidele saab salvestada ühe korra ja need on esitatavad kõigis audio-CD-mängijates, kuid CD-RW-plaate saab salvestada ja kustutada mitu korda ja esitada vaid ühilduvates audio-CD-mängijates.

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