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Tootmine lõpetatud

Mikrohelisüsteem Classic

DCM1130/12

Lõõgastuge suurepärase muusikaga

Ühendades oma iPodi/iPhone'i selle Philipsi mikrosüsteemiga, saate nautida võimsat ja rikkalikku heli. Dünaamiline bassivõimendi tagab meeldiva heli ning seadme stiilne, kompaktne disain täiustab iga toa kujundust ja ergastab meeli.

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Helist haaratud

Lõõgastuge suurepärase muusikaga

  • 30-pin pistmikuga

  • iPodi/iPhone'i jaoks

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 10 W

Esitage ja laadige oma iPodi/iPhone'i samal ajal

Esitage ja laadige oma iPodi/iPhone'i samal ajal

Võite ka iPodi/iPhone'i laadimise ajal oma lemmik-MP3-muusikat kuulata! Doki abil saate ühendada kaasaskantava seadme otse dokkimisega meelelahutussüsteemi, et kuulata oma lemmikmuusikat suurepärase heliga. Esitamise ajal teie iPodi/iPhone'i ka laetakse, et te ei peaks muusika kuulamise ajal muretsema aku tühjenemise pärast. Dokkimisega meelelahutussüsteem laeb dokitud seadet automaatselt.

Mugav kaugjuhtimispult täiendava mugavuse pakkumiseks

Mugav kaugjuhtimispult täiendava mugavuse pakkumiseks

Mugava kaugjuhtimispuldiga on suurem mugavus teie käeulatuses, et võiksite rahulikult lõõgastuda.

Kogu väljundvõimsus 10 W RMS

Kogu väljundvõimsus 10 W RMS

Selle Philipsi muusikasüsteemi väljundvõimsus on 10 W RMS. RMS tähendab ruutkeskmist helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määravad tekitatava heli võimsuse. Mida suurem on võimsus vattides, seda võimsam on kõlarist esitatav heli.

Tehnilised andmed

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.