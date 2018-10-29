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Tootmine lõpetatud
DCM1130/12
Lõõgastuge suurepärase muusikaga
Ühendades oma iPodi/iPhone'i selle Philipsi mikrosüsteemiga, saate nautida võimsat ja rikkalikku heli. Dünaamiline bassivõimendi tagab meeldiva heli ning seadme stiilne, kompaktne disain täiustab iga toa kujundust ja ergastab meeli.
30-pin pistmikuga
iPodi/iPhone'i jaoks
CD, MP3-CD, USB, FM
10 W
Võite ka iPodi/iPhone'i laadimise ajal oma lemmik-MP3-muusikat kuulata! Doki abil saate ühendada kaasaskantava seadme otse dokkimisega meelelahutussüsteemi, et kuulata oma lemmikmuusikat suurepärase heliga. Esitamise ajal teie iPodi/iPhone'i ka laetakse, et te ei peaks muusika kuulamise ajal muretsema aku tühjenemise pärast. Dokkimisega meelelahutussüsteem laeb dokitud seadet automaatselt.
Mugava kaugjuhtimispuldiga on suurem mugavus teie käeulatuses, et võiksite rahulikult lõõgastuda.
Selle Philipsi muusikasüsteemi väljundvõimsus on 10 W RMS. RMS tähendab ruutkeskmist helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määravad tekitatava heli võimsuse. Mida suurem on võimsus vattides, seda võimsam on kõlarist esitatav heli.
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