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Tootmine lõpetatud
DCM1170/12
Heli, mis sobib teie koju
Sellel iPhone 5'e Lightning-ühendusega ühilduval Philipsi mikrohelisüsteemil on suurepärane heli ja stiilne disain. Istuge, lõõgastuge ja nautige muusikat teile sobival viisil, kasutades vaid ühte lihtsat juhtnuppu.
Lightning-ühendusega
iPodi/iPhone'i jaoks
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W max
Nautige oma lemmikmuusikat, laadides oma iPodi/iPhone'i uue Lightning-ühenduse abil! Lihtsalt dokkige see otse kõlarile, et mängida oma käsitsi valitud palasid täiusliku heliga. See laeb teie seadet kiiresti ka siis, kui seda mängite, seega ei pea te muretsema aku tühjenemise pärast.
Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktsest kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktsest kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resoneerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.
Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.
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