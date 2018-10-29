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Tootmine lõpetatud
DCM278/12
Helist haaratud
Laadige muusika oma iPhone'i/iPodi ja esitage seda läbi kvaliteetsete kõlarite, kasutades Philipsi õhukest mikrosüsteemi. Seda lamedat, kompaktset seadet saab ka seinale paigaldada ja täiendada seeläbi interjööri. USB Direct võimaldab taasesituse lisavõimalusi.
iPhone'i/iPodi dokk
Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.
Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.
Selle Philipsi muusikasüsteemi väljundvõimsus on 10 W RMS. RMS tähendab ruutkeskmist helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määravad tekitatava heli võimsuse. Mida suurem on võimsus vattides, seda võimsam on kõlarist esitatav heli.
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