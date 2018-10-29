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Tootmine lõpetatud
DCM292/12
Helist haaratud
Kasutage Philipsi õhukest mikrosüsteemi, et oma iPhone'i/iPodi laadida või sellelt muusikat esitada. Õhuke ja lame süsteem sobitub seinale kinnitatult igasse interjööri. Nautige muusikat CD-plaatidelt või ühendage oma kaasaskantav muusikamängija USB Directi või MP3 Linki abil.
iPhone'i/iPodi dokk
Selle süsteemi väljundvõimsus on 20 W RMS. RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.
Mootori abil väljalibisev luuk lisab niigi stiilsele helisüsteemile veelgi mugavust. Stiilne, kuid praktiline luuk libiseb nupuvajutusel sujuvalt üles ja alla alati, kui soovite oma muusikavalikut vahetada. Lõõgastuge ja nautige dünaamilist heli, vaadates läbipaistva luugi kaudu pöörlevat ketast.
Õhukese ja mitmekülgse disainiga Philipsi helisüsteem on loodud arukalt teie eluruumiga sobima. Helisüsteemi põhi on ka tugi, millel süsteem kindlalt ja hästi igal riiulil või kapil püsib. Seinale paigaldatult on süsteem sama paindlikult kasutatav kui alusel seistes.
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