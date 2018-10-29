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Tootmine lõpetatud

Mikrohelisüsteem Sleek

DCM292/12

Helist haaratud

Kasutage Philipsi õhukest mikrosüsteemi, et oma iPhone'i/iPodi laadida või sellelt muusikat esitada. Õhuke ja lame süsteem sobitub seinale kinnitatult igasse interjööri. Nautige muusikat CD-plaatidelt või ühendage oma kaasaskantav muusikamängija USB Directi või MP3 Linki abil.

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Heli, mis sobib teie koju

Helist haaratud

  • iPhone'i/iPodi dokk

Väljundvõimsus 20 W RMS

Väljundvõimsus 20 W RMS

Selle süsteemi väljundvõimsus on 20 W RMS. RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.

Mootori abil väljalibisev esiluuk lisab stiili ja elegantsi

Mootori abil väljalibisev luuk lisab niigi stiilsele helisüsteemile veelgi mugavust. Stiilne, kuid praktiline luuk libiseb nupuvajutusel sujuvalt üles ja alla alati, kui soovite oma muusikavalikut vahetada. Lõõgastuge ja nautige dünaamilist heli, vaadates läbipaistva luugi kaudu pöörlevat ketast.

Seinale paigaldamise võimalus paindlikumaks paigutamiseks

Õhukese ja mitmekülgse disainiga Philipsi helisüsteem on loodud arukalt teie eluruumiga sobima. Helisüsteemi põhi on ka tugi, millel süsteem kindlalt ja hästi igal riiulil või kapil püsib. Seinale paigaldatult on süsteem sama paindlikult kasutatav kui alusel seistes.

Tehnilised andmed

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