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Tootmine lõpetatud

Mikromuusikasüsteem

DCM3175/12

4

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Heli, mis sobib teie koju

Sellel iPhone 5 ja iPad mini Lightning-ühendusega ühilduval Philipsi mikrohelisüsteemil on jõulist bassiheli tekitav aktiivbasskõlar. Kaldasetusega kuju pakub laia stereoheli ja ühes tükis kujundus sobib igasse kodusse.

Kuva kõik eelised

Helist haaratud

Heli, mis sobib teie koju

  • Lightning-ühendusega

  • iPodi/iPhone'i/iPadi jaoks

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 80 W max, 2.1 kõlarisüsteem

Kiire laadimine ja muusika mängimine Lightning-ühenduse abil

Kiire laadimine ja muusika mängimine Lightning-ühenduse abil

Nautige oma lemmikmuusikat, laadides oma iPodi/iPhone'i/iPad'i uue Lightning-ühenduse abil! Lihtsalt dokkige see otse kõlarile, et mängida oma käsitsi valitud palasid täiusliku heliga. See laeb teie seadet ka siis, kui seda mängite, seega ei pea te muretsema aku tühjenemise pärast.

USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks

USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks

USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.

Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Helisisendi ühenduvusega saate esitada sisu otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale võimaluse nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on helisisend ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

5
3
2
1

23/01/2016

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

POLECAM

Sprzęt bardzo estetyczny. Kolumnę można ustawić prawie w każdym miejscu. Bardzo dobre brzmienie. Polecam

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DCM3175 Mikrowieża

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DCM3175 Mikrowieża

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.