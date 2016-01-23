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Tootmine lõpetatud
Heli, mis sobib teie koju
Sellel iPhone 5 ja iPad mini Lightning-ühendusega ühilduval Philipsi mikrohelisüsteemil on jõulist bassiheli tekitav aktiivbasskõlar. Kaldasetusega kuju pakub laia stereoheli ja ühes tükis kujundus sobib igasse kodusse.
Lightning-ühendusega
iPodi/iPhone'i/iPadi jaoks
CD, MP3-CD, USB, FM
80 W max, 2.1 kõlarisüsteem
Nautige oma lemmikmuusikat, laadides oma iPodi/iPhone'i/iPad'i uue Lightning-ühenduse abil! Lihtsalt dokkige see otse kõlarile, et mängida oma käsitsi valitud palasid täiusliku heliga. See laeb teie seadet ka siis, kui seda mängite, seega ei pea te muretsema aku tühjenemise pärast.
USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.
Helisisendi ühenduvusega saate esitada sisu otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale võimaluse nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on helisisend ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.
4.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
GREGORIO
23/01/2016
Polska
Kinnitatud ostja
POLECAM
Sprzęt bardzo estetyczny. Kolumnę można ustawić prawie w każdym miejscu. Bardzo dobre brzmienie. Polecam
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DCM3175 Mikrowieża
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DCM3175 Mikrowieża