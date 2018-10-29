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Tootmine lõpetatud
DCM377/12
Helist haaratud
Nautige tänu Philipsi klassikalise mikrosüsteemi kõrgsageduskõlarile mitmest allikast kõlavat puhaste ja detailiderikaste helidega muusikat. Kuulake ja laadige oma iPodi/iPhone'i ning nautige rikkalikku muusikat MP3-vormingus, CD-lt taasesitusena, MP3 Linki ja USB Directi kaudu.
iPhone'i/iPodi dokk
100 W
Kõrgsageduskõlarid esitavad kõrgeid ja keskmisi helisagedusi selgelt, võimendades kõlarite esitatava heli üldist selgust. Moonutusteta ja erivärvinguta heli väljastavad kõlarid esitavad üksikasjalikku, täpset häält ja puhta tooniga instrumentaalheli, tasakaalustades basskõlaritega ühendatult üldist heli.
Võite ka iPodi/iPhone'i laadimise ajal oma lemmik-MP3-muusikat kuulata! Doki abil saate ühendada kaasaskantava seadme otse dokkimisega meelelahutussüsteemi, et kuulata oma lemmikmuusikat suurepärase heliga. Esitamise ajal teie iPodi/iPhone'i ka laetakse, et te ei peaks muusika kuulamise ajal muretsema aku tühjenemise pärast. Dokkimisega meelelahutussüsteem laeb dokitud seadet automaatselt.
Süsteemiga Radio Data System (RDS) leiate raadiojaamad ka siis, kui te sagedusi ei mäleta. Tavarežiimis kuvab RDS jaama nime, mitte saatesagedust, muutes jaama leidmise kiireks ja lihtsaks. RDSi abil saavad jaamad ka otse raadioekraanile tekstisõnumeid saata (näiteks uudiseid ja jaama teavet). Euroopas levinud RDSi tekst saadetakse raadiokanaliga samal sagedusel. Võite valida tavalise RDS-kuva (jaama nimi) või tellida täiendavaid tekstiteenuseid.
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