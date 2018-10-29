Radio Data System jaamade andmete ja andmeteenuste jaoks

Süsteemiga Radio Data System (RDS) leiate raadiojaamad ka siis, kui te sagedusi ei mäleta. Tavarežiimis kuvab RDS jaama nime, mitte saatesagedust, muutes jaama leidmise kiireks ja lihtsaks. RDSi abil saavad jaamad ka otse raadioekraanile tekstisõnumeid saata (näiteks uudiseid ja jaama teavet). Euroopas levinud RDSi tekst saadetakse raadiokanaliga samal sagedusel. Võite valida tavalise RDS-kuva (jaama nimi) või tellida täiendavaid tekstiteenuseid.