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Taasesitage muusikat ja laadige oma iPhone'i/iPodi tänu Philipsi komponendiga hi-fi-süsteemile. Esmaklassilised kõrgläikega musta värvi kõlarid ja alumiiniumkorpus lisavad stiilsust ning kõrgsageduskõlarid esitavad detailirikast ja loomulikku heli.
iPhone'i/iPodi dokk
Kõrgsageduskõlar
100 W
Selle süsteemi väljundvõimsus on 100 W RMS. RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.
Kõrgsageduskõlarid esitavad kõrgeid ja keskmisi helisagedusi selgelt, võimendades kõlarite esitatava heli üldist selgust. Moonutusteta ja erivärvinguta heli väljastavad kõlarid esitavad üksikasjalikku, täpset häält ja puhta tooniga instrumentaalheli, tasakaalustades basskõlaritega ühendatult üldist heli.
Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning selle sageduse salvestamiseks vajutage ja hoidke all salvestusnuppu. Salvestatud raadiojaamadega leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi sagedust otsima.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
mrbandy
27/12/2020
Magyarország
Szép hangzás, könnyű használhatóság!
Volt szerencsém a közelmúltban kipróbáéni ezt a hifi rendszert, amit nagyon szép hangzás és könnyű használhatóság jellemez. iPod-al próbáltam és tökéletesen működött. Ajánlani tudom mindenkinek ezt a rendszert.
Positiivsed omadused
könnyen használható
Negatiivsed omadused
nincs ilyen
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DCM713 komponens hifi rendszer
Kasutamise kuupäev 2020-11-27
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DCM713 komponens hifi rendszer
Kasutamise kuupäev 2020-11-27