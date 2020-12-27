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Tootmine lõpetatud

Komponent-Hi-Fi-süsteem

DCM713/12

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Helist haaratud

Taasesitage muusikat ja laadige oma iPhone'i/iPodi tänu Philipsi komponendiga hi-fi-süsteemile. Esmaklassilised kõrgläikega musta värvi kõlarid ja alumiiniumkorpus lisavad stiilsust ning kõrgsageduskõlarid esitavad detailirikast ja loomulikku heli.

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Nautige tippkvaliteediga muusikat

Helist haaratud

  • iPhone'i/iPodi dokk

  • Kõrgsageduskõlar

  • 100 W

Väljundvõimsus 100 W RMS

Väljundvõimsus 100 W RMS

Selle süsteemi väljundvõimsus on 100 W RMS. RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.

Kõrgsageduskõlar täpse ja loomuliku heli jaoks

Kõrgsageduskõlarid esitavad kõrgeid ja keskmisi helisagedusi selgelt, võimendades kõlarite esitatava heli üldist selgust. Moonutusteta ja erivärvinguta heli väljastavad kõlarid esitavad üksikasjalikku, täpset häält ja puhta tooniga instrumentaalheli, tasakaalustades basskõlaritega ühendatult üldist heli.

Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning selle sageduse salvestamiseks vajutage ja hoidke all salvestusnuppu. Salvestatud raadiojaamadega leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi sagedust otsima.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

27/12/2020

Magyarország

Magyarország

Szép hangzás, könnyű használhatóság!

Volt szerencsém a közelmúltban kipróbáéni ezt a hifi rendszert, amit nagyon szép hangzás és könnyű használhatóság jellemez. iPod-al próbáltam és tökéletesen működött. Ajánlani tudom mindenkinek ezt a rendszert.

Positiivsed omadused

könnyen használható

Negatiivsed omadused

nincs ilyen

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DCM713 komponens hifi rendszer

Kasutamise kuupäev 2020-11-27

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DCM713 komponens hifi rendszer

Kasutamise kuupäev 2020-11-27

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.