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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
DLP3602U/10
Korduv laadimine teel olles
Seade töötab igal ajal ja igas kohas tänu tagavara akudele, mis annavad teile lisavõimsuse vähemalt sama kauaks, kui üks täislaetud aku seda teeks. 2 USB porti võimaldavad laadida kahte seadet samaaegselt. 2,1A tagab ülikiire laadimise.
Universaalne
Nuppu vajutades ilmub LED-tuli, mis annab teile hetkega teavet akukomplekti laetustaseme kohta.
See kaasaskantav toiteallikas annab lisatoidet rohkem kui kaheks täislaadimiseks. Võtke see reisile kaasa ja teil on olemas varutoide, kui seda vajate.