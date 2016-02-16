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Tootmine lõpetatud

USB-akupank

DLP3602U/10

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| (1) Arvustus

Korduv laadimine teel olles

Seade töötab igal ajal ja igas kohas tänu tagavara akudele, mis annavad teile lisavõimsuse vähemalt sama kauaks, kui üks täislaetud aku seda teeks. 2 USB porti võimaldavad laadida kahte seadet samaaegselt. 2,1A tagab ülikiire laadimise.

Kuva kõik eelised

kaasaskantava varuakude komplekti abil

Korduv laadimine teel olles

  • Universaalne

5V/2.1A kiirlaadimine

Toite märgutuli annab seadme olekust hetkega märku

Nuppu vajutades ilmub LED-tuli, mis annab teile hetkega teavet akukomplekti laetustaseme kohta.

Saate oma seadmeid teel olles mitu korda laadida

See kaasaskantav toiteallikas annab lisatoidet rohkem kui kaheks täislaadimiseks. Võtke see reisile kaasa ja teil on olemas varutoide, kui seda vajate.

Tehnilised andmed

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Lokaliseeritud müügibrošüür

  • PDF fail, 305.9 kB
  • 21 July 2026

Kasutusjuhend

  • PDF fail, 314.1 kB
  • 21 July 2026

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.