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DLP9230NB/00
Kolm-ühes juhtmevaba laadija
Laadige oma nutitelefoni, käekella ja Airpode juhtmevabalt selle kiirlaadimisseadmega. 15 W maksimaalne võimsus, et vähendada oma mobiiltelefoni laadimisaega. 2,5 W ja 5 W, et laadida oma kella ja AirPode vastavalt.
15 W
Kiirlaadimine
Qi juhtmevaba laadimine
Juhtmevaba laadimine, Qi tehnoloogia, on laialdaselt kasutusele võetud nutitelefonides ja muudes mobiilseadmetes. Philipsi juhtmevabad laadijad ühilduvad telefonide ja muude Qi juhtmevaba tehnoloogiaga varustatud seadmetega. Lihtsalt asetage seadmed sellele padjale ja naudite vaevatut laadimist.
Libisemisvastane disain hoiab telefoni soovitud asendis ja takistab telefoni vibreerides libisemist.
Laadige oma mobiiltelefoni 15 W juhtmevaba kiirlaadimisega.
Arvustused
Laadimiskiirus sõltub laadimistingimustest, sealhulgas hostseadmest ja toiteadapterist.