Kolm-ühes juhtmevaba laadija

Laadige oma nutitelefoni, käekella ja Airpode juhtmevabalt. Selle kiire laadimisseadmega. 15 W maksimaalne võimsus, et vähendada oma mobiiltelefoni laadimisaega. 2,5 W ja 5 W, et laadida oma kella ja AirPode vastavalt.