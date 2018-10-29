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Qi juhtmevaba laadija

DLP9230NW/00

Kolm-ühes juhtmevaba laadija

Laadige oma nutitelefoni, käekella ja Airpode juhtmevabalt. Selle kiire laadimisseadmega. 15 W maksimaalne võimsus, et vähendada oma mobiiltelefoni laadimisaega. 2,5 W ja 5 W, et laadida oma kella ja AirPode vastavalt.

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Kiirlaadimine

Kolm-ühes juhtmevaba laadija

  • 15 W

  • Kiirlaadimine

  • Qi juhtmevaba laadimine

Qi juhtmevaba tehnoloogia

Juhtmevaba laadimine, Qi tehnoloogia, on laialdaselt kasutusele võetud nutitelefonides ja muudes mobiilseadmetes. Philipsi juhtmevabad laadijad ühilduvad telefonide ja muude Qi juhtmevaba tehnoloogiaga varustatud seadmetega. Lihtsalt asetage seadmed sellele padjale ja naudite vaevatut laadimist.

Libisemisvastane disain

Libisemisvastane disain hoiab telefoni soovitud asendis ja takistab telefoni vibreerides libisemist.

Kiire 15 W juhtmevaba laadimine

Laadige oma mobiiltelefoni 15 W juhtmevaba kiirlaadimisega.

Tehnilised andmed

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Lahtiütlused

  1. Laadimiskiirus sõltub laadimistingimustest, sealhulgas hostseadmest ja toiteadapterist.