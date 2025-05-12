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  • DST1010_2X_U1_SRGB
  • DST1010_2X_RFT_SRGB
  • DST1010_2X_D1_SRGB
  • DST1010_2X_APS_SRGB
  • DST1010_2X_PDP_SRGB
  • DST1010_2X_U1_SRGB

1000 seeriaAurutriikraud

DST1010/20

4.7

| (15) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Kiire ja mugav

Seeria 1000 triikrauaga triigite lihtsalt ja kiiresti külgevõtmatu talla ja muutuva auruseade abil, et eemaldada kortsud tõhusalt kõigilt kangastelt. Suur veepaak võimaldab triikida kauem ilma paaki uuesti täitmata.

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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Veepaaki tuleb harvem täita*

Kiire ja mugav

  • Külgevõtmatu tald

  • Muudetavad auruseaded

  • Kuni 65 g võimas auruvoog

  • Hävitab 99,99% bakteritest**

  • Katlakivi eemaldamine

Väiksema voolutarbega eco-režiim

Väiksema voolutarbega eco-režiim

Eco-režiim hoiab kokku kulusid ja suurendab jätkusuutlikkust tänu väiksemale voolutarbele.

Lihtne temperatuurijuhtimine

Lihtne temperatuurijuhtimine

Täiustatud temperatuurijuhtimine ja erinevad auruseadistused on lihtsalt kasutatavad ja täpsed. Triikraua temperatuur on rõiva jaoks alati sobiv.

Katlakivi eemaldamise lahus

Katlakivi eemaldamise lahus

Katlakivi eemaldamine pikendab triikraua tööiga

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

15

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

12/05/2025

Magyarország

Magyarország

I got what they sayed, perfect to use.

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Nagyon elégedett vagyok a Philips vasalóval. Gyorsan felmelegszik, hatékonyan eltünteti a gyűrődéseket, és könnyű kezelni. A gőz funkció különösen hasznos, és a készülék meglepően tartósnak tűnik. Jó ár-érték arány, és a víztartály is elég sokáig bírja. Csendes működés és kényelmes fogás teszi élvezetessé a vasalást.

See arvustus tehti tootele 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló

See arvustus tehti tootele 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló

06/05/2025

Magyarország

Magyarország

A legjobb vasaló, amit valaha próbáltam.

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] A termék súlyra könnyű, kompakt méretű, jó vele dolgozni, nem nehéz megtöltve sem. Nincs semmilyen rossz szaga, ár-érték arányban pedig kifejezetten megéri. Vízgőz funkciójával tökéletes élmény a vasalás és még energiatakarékos is. Tiszta, friss illatát megtartja a ruháknak. Szívből ajánlom mindenkinek!

See arvustus tehti tootele 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló

See arvustus tehti tootele 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló

27/04/2025

Magyarország

Magyarország

Jól működik

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Nagyon örülök, hogy ezt a vasalót választottam! Nagyon könnyen kezelhető, gyorsan felmelegszik és könnyedén csúszik a ruhákon. Az anyagokat szépen kisimítja, így sokkal gyorsabban végezhetek a vasalással. Az ára is teljesen megfelelő a minőséghez képest. Mindenkinek ajánlom, aki hatékony és kényelmes vasalót keres!

See arvustus tehti tootele 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló

See arvustus tehti tootele 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló

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  • Varajane juurdepääs müügile.
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Lahtiütlused

  1. võrreldes Philips Featherlight Plusiga

  2. Testitud väliselt puuvillase kangaga bakteritega E.Coli, S.Aureus ja C.Albicans 10 s aurutamise jooksul.