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Kiire ja mugav
Seeria 1000 triikrauaga triigite lihtsalt ja kiiresti külgevõtmatu talla ja muutuva auruseade abil, et eemaldada kortsud tõhusalt kõigilt kangastelt. Suur veepaak võimaldab triikida kauem ilma paaki uuesti täitmata.
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Külgevõtmatu tald
Muudetavad auruseaded
Kuni 65 g võimas auruvoog
Hävitab 99,99% bakteritest**
Katlakivi eemaldamine
Eco-režiim hoiab kokku kulusid ja suurendab jätkusuutlikkust tänu väiksemale voolutarbele.
Täiustatud temperatuurijuhtimine ja erinevad auruseadistused on lihtsalt kasutatavad ja täpsed. Triikraua temperatuur on rõiva jaoks alati sobiv.
Katlakivi eemaldamine pikendab triikraua tööiga
4.7
5-st
15
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
bencek5_616
12/05/2025
Magyarország
I got what they sayed, perfect to use.
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Nagyon elégedett vagyok a Philips vasalóval. Gyorsan felmelegszik, hatékonyan eltünteti a gyűrődéseket, és könnyű kezelni. A gőz funkció különösen hasznos, és a készülék meglepően tartósnak tűnik. Jó ár-érték arány, és a víztartály is elég sokáig bírja. Csendes működés és kényelmes fogás teszi élvezetessé a vasalást.
See arvustus tehti tootele 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló
See arvustus tehti tootele 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló
ildin_1604
06/05/2025
Magyarország
A legjobb vasaló, amit valaha próbáltam.
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] A termék súlyra könnyű, kompakt méretű, jó vele dolgozni, nem nehéz megtöltve sem. Nincs semmilyen rossz szaga, ár-érték arányban pedig kifejezetten megéri. Vízgőz funkciójával tökéletes élmény a vasalás és még energiatakarékos is. Tiszta, friss illatát megtartja a ruháknak. Szívből ajánlom mindenkinek!
See arvustus tehti tootele 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló
See arvustus tehti tootele 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló
renatak51_1393
27/04/2025
Magyarország
Jól működik
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Nagyon örülök, hogy ezt a vasalót választottam! Nagyon könnyen kezelhető, gyorsan felmelegszik és könnyedén csúszik a ruhákon. Az anyagokat szépen kisimítja, így sokkal gyorsabban végezhetek a vasalással. Az ára is teljesen megfelelő a minőséghez képest. Mindenkinek ajánlom, aki hatékony és kényelmes vasalót keres!
See arvustus tehti tootele 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló
See arvustus tehti tootele 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló
võrreldes Philips Featherlight Plusiga
Testitud väliselt puuvillase kangaga bakteritega E.Coli, S.Aureus ja C.Albicans 10 s aurutamise jooksul.