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  • Standard Product Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Product Detail Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Alternative Product Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Product with Accessory Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Standard Product Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Product Detail Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Alternative Product Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Product with Accessory Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner

Tootmine lõpetatud

MiniVackäsitolmuimeja

FC6144/01

Võimas MiniVac käsitolmuimeja puhtama tulemuse saavutamiseks

Nautige selle võimsa Philips MiniVac 7,2 V käsitolmuimejaga paremaid tulemusi. Tolmukotita keeriseline õhuvoog ja kaheastmeline filtreerimissüsteem tagavad kestva jõudluse, samal ajal kui aerodünaamiline otsak hoolitseb selle eest, et tolmuimemine oleks veelgi parem.

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Tolmukotita, keeriseline õhuvoog ja aerodünaamiline otsak

Võimas MiniVac käsitolmuimeja puhtama tulemuse saavutamiseks

  • 7,2 V aku

  • Tolmukotita, keeriseline

  • Pilu- ja hariotsak

Ühe liigutusega lahtiklõpsatav otsak tagab lihtsa tühjendamise

Ühe liigutusega lahtiklõpsatav otsak tagab lihtsa tühjendamise

Philipsi MiniVaci tolmuimejat on lihtne tühjendada ja hügieeniliselt puhastada. Philipsi MiniVacil on otsak, mida saate ühe liigutusega küljest lahti klõpsata ja MiniVaci mustust puudutamata tühjendada.

Väike laadimisalus (seinale ja lauale)

Väike laadimisalus (seinale ja lauale)

Philipsi Mini Vaci võite hoida mugaval laadimisalusel, mis on monteeritud seinale või paigutatud lauale. See tähendab, et Mini Vac oma võimsa laetava patareiga on alati kasutusvalmis.

Kaheastmeline, tolmukotita, keeriselise õhuvooga optimaalseks filtreerimiseks

Kaheastmeline, tolmukotita, keeriselise õhuvooga optimaalseks filtreerimiseks

Keeriseline õhuvoog hoiab mustuse keerises ja kindlustab optimaalse, suure imemisvõimsuse ning kestva puhastustõhususe. Selle kaheastmeline filtreerimissüsteem kindlustab sisseimetud mustuse sissejäämise. Esimene filter peatab suurema mustuse, peenemad osakesed püüab kinni teine filter.

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