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Tootmine lõpetatud
FC6144/01
Võimas MiniVac käsitolmuimeja puhtama tulemuse saavutamiseks
Nautige selle võimsa Philips MiniVac 7,2 V käsitolmuimejaga paremaid tulemusi. Tolmukotita keeriseline õhuvoog ja kaheastmeline filtreerimissüsteem tagavad kestva jõudluse, samal ajal kui aerodünaamiline otsak hoolitseb selle eest, et tolmuimemine oleks veelgi parem.
7,2 V aku
Tolmukotita, keeriseline
Pilu- ja hariotsak
Philipsi MiniVaci tolmuimejat on lihtne tühjendada ja hügieeniliselt puhastada. Philipsi MiniVacil on otsak, mida saate ühe liigutusega küljest lahti klõpsata ja MiniVaci mustust puudutamata tühjendada.
Philipsi Mini Vaci võite hoida mugaval laadimisalusel, mis on monteeritud seinale või paigutatud lauale. See tähendab, et Mini Vac oma võimsa laetava patareiga on alati kasutusvalmis.
Keeriseline õhuvoog hoiab mustuse keerises ja kindlustab optimaalse, suure imemisvõimsuse ning kestva puhastustõhususe. Selle kaheastmeline filtreerimissüsteem kindlustab sisseimetud mustuse sissejäämise. Esimene filter peatab suurema mustuse, peenemad osakesed püüab kinni teine filter.
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