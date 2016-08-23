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Tootmine lõpetatud
FC6150/01
Eemaldab nähtava tolmu ja mustuse.
Philipsi käsitolmuimeja muudab igapäevase koristamise kiireks ja lihtsaks. Selle akud tagavad maksimaalse liikuvuse ja kaasasolevad tarvikud võimaldavad puhastada õrnu pindu ja ka kõige raskesti ligipääsetavamaid nurki.
3,6 V
Valge
2 tarvikut
Kaheastmeline filtreerimissüsteem kindlustab sisseimetud mustuse seespüsimise. Esimene filter peatab enamuse mustusest, peenemad osakesed püüab kinni teine filter.
Käsitolmuimeja NiMH-akud tagavad pikaajalise toite, võrreldes teist tüüpi akudega, mis kannatavad mäluefekti all.
Tänu akudele saate koristada igalt poolt, olemata seotud pistikupesa külge.
4.0
5-st
12
Auhinnad
Halev
23/08/2016
Latvija
Kinnitatud ostja
Šim produktam ir lieliskas funkcijas un kvalitāte atbilst visam nepieciešamajām prasībām.
Mani pilnīgi apmierina šis produkts. Tam ir lieliskas funkcijas, atbilstoša kvalitāte un ērtība ekspluatācijā. Šis produkts aizniem maz vietas, bet ir ļoti funkcionāls. Es ieteicu šo produktu arī citiem.
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See arvustus tehti tootele MiniVac FC6150/01 Rokas putekļu sūcējs
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See arvustus tehti tootele MiniVac FC6150/01 Rokas putekļu sūcējs
tündérke
19/01/2023
Magyarország
Kinnitatud ostja
könnyű és mindent felszív
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] A lépcsőnél könnyen tudok a sarkokban is a porcicákat 1perc alatt felporszívózni. A karácsonyfa tüskéit is mindig tudtam eltüntetni és az akumlátora sokáig bírta.
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See arvustus tehti tootele MiniVac FC6150/01 Kézi porszívó
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See arvustus tehti tootele MiniVac FC6150/01 Kézi porszívó
Antoaneta
07/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Безупречна
Безупречна за бързо събиране на трохи и малки боклуци. Много разчитам на нея в кухнята, особено, ако разсипя нещо дребно.
Positiivsed omadused
лека и удобна
Negatiivsed omadused
няма
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See arvustus tehti tootele MiniVac FC6150/01 Ръчна прахосмукачка
Kasutamise kuupäev 2022-03-07
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See arvustus tehti tootele MiniVac FC6150/01 Ръчна прахосмукачка
Kasutamise kuupäev 2022-03-07