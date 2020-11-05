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Tootmine lõpetatud
Põhjalikud puhastustulemused kõikidel põrandatel
Philipsi PowerPro Duo pakub kõvade põrandate ja vaipade põhjalikku puhastust. TriActive Turbo otsak püüab ühe käiguga kinni rohkem tolmu ja ebemeid. Miniturbohari puhastab pehmeid pindu, nagu diivanid, padjad ja madratsid.
Juhtmeta
Tolmukotita tolmuimejad
25,2 V
Väike turbohari
Kaks ühes funktsionaalsus tähendab tolmuimejat, mis on ühtaegu käsihari ja käeshoitav tolmuimeja. See võimaldab lihtsalt puhastada nii põrandat kui ka mööblit.
3-kihiline pestav filter püüab puhta õhu tagamiseks kinni üle 90% allergeenidest, nagu õietolm, lemmiklooma karvad ja tolm.
Laetavad akud juhtmeta kasutamiseks annavad teile vabaduse koristada kõikjal. Nüüd ei ole juhe enam takistuseks ja saate hõlpsasti ilma segava juhtmeta kõikides tubades koristada.
4.7
5-st
7
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Super1234
05/11/2020
Україна
Philipsi töötaja
Прибор имеет очень хорошую комплектацию.
[Employee of philipsglobal] Я хотела чтобы он был не слишком большой и компактный,и мне он очень понравился и долго решалась на покупку, но с выбором не ошиблась, им удобно пылесосить как дома так и в машине, теперь я советую всем своим друзьям и знакомым.
Positiivsed omadused
Компактный,удобный и много функциональный
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone
Kasutamise kuupäev 2020-07-05
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone
Kasutamise kuupäev 2020-07-05
АндрійК
13/08/2019
Україна
Для квартири дуже прекрасний продукт
Довго вагався в придбанні. Зараз - дуже задоволений: компактний, потужний, да і в машину класно.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone
knopka888
02/07/2019
Україна
не представляю, как раньше жила без него
Пользовалась старой моделью с маленьким аккумулятором, но была очень довольна. Пылик очень живучий и удобный. После чего купила домой эту модель, а потом и подсадила подругу. Супер-штука, убирает быстро, легко. ухаживать за ним просто. Очень хорошо справляется с волосами и шерстью на коврах и мягкой оббивке. Главное понимать, что аккумуляторный пылесос, если у вас большая площадь - помощник, но не заменитель стационарного пылесоса. А пылесосов лучше Филипс я не встречала.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone