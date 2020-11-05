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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Front Product Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Packaging photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Front Product Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Packaging photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01

Tootmine lõpetatud

PowerPro DuoKaks ühes käsihari PowerCyclone'i tehnoloogiaga

FC6172/01

4.7

| (7) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Põhjalikud puhastustulemused kõikidel põrandatel

Philipsi PowerPro Duo pakub kõvade põrandate ja vaipade põhjalikku puhastust. TriActive Turbo otsak püüab ühe käiguga kinni rohkem tolmu ja ebemeid. Miniturbohari puhastab pehmeid pindu, nagu diivanid, padjad ja madratsid.

Kuva kõik eelised

PowerCyclone'i tehnoloogia ja TriActive Turbo otsakuga

Põhjalikud puhastustulemused kõikidel põrandatel

  • Juhtmeta

  • Tolmukotita tolmuimejad

  • 25,2 V

  • Väike turbohari

"Kaks ühes" funktsionaalsus nii põrandate kui ka mööbli puhastamiseks

"Kaks ühes" funktsionaalsus nii põrandate kui ka mööbli puhastamiseks

Kaks ühes funktsionaalsus tähendab tolmuimejat, mis on ühtaegu käsihari ja käeshoitav tolmuimeja. See võimaldab lihtsalt puhastada nii põrandat kui ka mööblit.

3-kihilise filtri tehnoloogia püüab mikroosakesi

3-kihilise filtri tehnoloogia püüab mikroosakesi

3-kihiline pestav filter püüab puhta õhu tagamiseks kinni üle 90% allergeenidest, nagu õietolm, lemmiklooma karvad ja tolm.

Juhtmeta kasutamine võimaldab kasutada seadet ükskõik kus

Juhtmeta kasutamine võimaldab kasutada seadet ükskõik kus

Laetavad akud juhtmeta kasutamiseks annavad teile vabaduse koristada kõikjal. Nüüd ei ole juhe enam takistuseks ja saate hõlpsasti ilma segava juhtmeta kõikides tubades koristada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

7

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Philipsi töötaja

Прибор имеет очень хорошую комплектацию.

[Employee of philipsglobal] Я хотела чтобы он был не слишком большой и компактный,и мне он очень понравился и долго решалась на покупку, но с выбором не ошиблась, им удобно пылесосить как дома так и в машине, теперь я советую всем своим друзьям и знакомым.

Positiivsed omadused

Компактный,удобный и много функциональный

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone

Kasutamise kuupäev 2020-07-05

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone

Kasutamise kuupäev 2020-07-05

13/08/2019

Україна

Україна

Для квартири дуже прекрасний продукт

Довго вагався в придбанні. Зараз - дуже задоволений: компактний, потужний, да і в машину класно.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone

02/07/2019

Україна

Україна

не представляю, как раньше жила без него

Пользовалась старой моделью с маленьким аккумулятором, но была очень довольна. Пылик очень живучий и удобный. После чего купила домой эту модель, а потом и подсадила подругу. Супер-штука, убирает быстро, легко. ухаживать за ним просто. Очень хорошо справляется с волосами и шерстью на коврах и мягкой оббивке. Главное понимать, что аккумуляторный пылесос, если у вас большая площадь - помощник, но не заменитель стационарного пылесоса. А пылесосов лучше Филипс я не встречала.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.