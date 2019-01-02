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  • Vahetuskomplekt
  • Vahetuskomplekt
  • Vahetuskomplekt
  • Vahetuskomplekt
  • Vahetuskomplekt
  • Vahetuskomplekt

Tootmine lõpetatud

SmartPro EasyVahetuskomplekt

FC8007/01

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Vahetuskomplekt

Asenduskomplekt sobib SmartPro Easy robottolmuimejatele. Komplektis on kaks eriti hügieenilist EPA12 filtrit ja üks külgharjapaar, mida tuleks robottolmuimeja kasutusea pikendamiseks vahetada.

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SmartPro Easyle

Vahetuskomplekt

  • 2 vahetusfiltrit

  • 1 paar harjasid

2 vahetusfiltrit, mis tagavad optimaalse töö

Vahetusfilter sisaldab kahte vahetusfiltrit, mis tahavad optimaalse puhastusvõime

Eriti pikad külgharjad, et puhastada sealt, kuhu tolm koguneb

Eriti pikad külgharjad, et puhastada sealt, kuhu tolm koguneb

Tänu eriti pikkadele külgharjadele ulatub see sügavamale nurkadesse ja seinale lähemale. See puhastab sealt, kuhu tolm koguneb.

Seadme kasutusea pikendamiseks asendage iga 4 kuu tagant

Seadme kasutusea pikendamiseks asendage iga 4 kuu tagant

Robottolmuimeja kasutusea pikendamiseks asendage filter iga 4 kuu tagant.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

02/01/2019

Україна

Україна

Пришло быстро, качество хорошее!

Всё отлично, упакованно, взял сразу на всякий случай!! Была скидка!!! Спасибо!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SmartPro Easy FC8007/01 Запасний набір

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SmartPro Easy FC8007/01 Запасний набір

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