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Tootmine lõpetatud
Vahetuskomplekt
Asenduskomplekt sobib SmartPro Easy robottolmuimejatele. Komplektis on kaks eriti hügieenilist EPA12 filtrit ja üks külgharjapaar, mida tuleks robottolmuimeja kasutusea pikendamiseks vahetada.
2 vahetusfiltrit
1 paar harjasid
Vahetusfilter sisaldab kahte vahetusfiltrit, mis tahavad optimaalse puhastusvõime
Tänu eriti pikkadele külgharjadele ulatub see sügavamale nurkadesse ja seinale lähemale. See puhastab sealt, kuhu tolm koguneb.
Robottolmuimeja kasutusea pikendamiseks asendage filter iga 4 kuu tagant.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Sasha1100
02/01/2019
Україна
Пришло быстро, качество хорошее!
Всё отлично, упакованно, взял сразу на всякий случай!! Была скидка!!! Спасибо!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SmartPro Easy FC8007/01 Запасний набір
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SmartPro Easy FC8007/01 Запасний набір