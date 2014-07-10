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20% suurem imemisvõimsus* tagab paremad puhastustulemused
Uus Philips PowerPro Compact tolmuimeja tagab kompromissitu jõudluse tänu PowerCyclone 4 tehnoloogiale ja tolmukambri täiustatud disainile.
1800 W
PowerCyclone 4
HEPA 10 pestav filter
Parquet
PowerCyclone 4 tehnoloogia maksimeerib õhuvoo ja jõudluse eraldades õhust mustuse ühe korraga. See tagab märkimisväärsed puhastustulemused tänu väga tõhusatele sammudele: 1) õhk siseneb PowerCyclone'i süsteemi kiiresti tänu sirgele ja sujuvale õhu sissevooluavale; 2) kaardus õhukanal kiirendab õhu liikumist üles tsüklonaalsesse kambrisse tolmu õhust eraldamiseks.
1800 W mootor tekitab kuni 350 W imemisjõudu ja tagab suure jõudluse.
Kurrulisel EPA-filtril on avar filtripind ja hea filtreerimisvõime. Koos tsükloonilise õhuvooga aitab see vältida filtri kiiret ummistumist ning tagab teile parema ja kestvama filtreerimisjõudluse.
5.0
5-st
5
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Maniu465
10/07/2014
Polska
Produkt szczególnie warty polecenia.
Odkurzacz ten świetnie sprawdza się podczas codziennego sprzątania. Jego największym atutem jest technologią PowerCyclone 4, która od razu oddziela kurz od powietrza oraz filtr Hepa 10.Posiada zbiornik na kurz o pojemności 1,5 l, który w łatwy sposób można opróżnić - kurz zbiera się po jednej stronie i równomiernie zsuwa się do kosza na śmieci. Takie rozwiązanie jest rewelacyjne! Łatwo i w czysty sposób pozbywamy się śmieci ze zbiornika i od razu można kontynuować sprzątanie. Jak dla mnie najlepszy!
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See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8473/01 Odkurzacz bezworkowy
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See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8473/01 Odkurzacz bezworkowy
CristianP
07/05/2019
România
Foarte multumit
Recomand acest produs deoarce aspira foarte bine ,desi il am de cativa ani inca functioneaza ca in prima zi.
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See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8473/01 Aspirator fără sac
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See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8473/01 Aspirator fără sac
nmo07
30/01/2019
România
Foarte buna putere de aspirare
Aspiratorul este foarte mobil, se plimba foarte usor, cordonul este suficient de lung incat sa nu il muti dintr-o priza in alta, iar puterea de aspirare este buna.
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See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8473/01 Aspirator fără sac
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See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8473/01 Aspirator fără sac
Imemisvõimsust katsetatud rahvusvahelise standardi DIN EN 60312/11/2008 nõuete kohaselt, katse teostas väline katseinstituut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., jaanuar 2013).