TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Standard Product Photo Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC8477/91
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC8477/91

Tootmine lõpetatud

PowerPro CompactTolmukotita tolmuimeja

FC8477/91

5

| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Täielik jõudlus

Uus Philips PowerPro Compact tolmuimeja tagab kompromissitu jõudluse tänu PowerCyclone 4 tehnoloogiale ja tolmukambri täiustatud disainile.

Kuva kõik eelised

Väiksem energiatarve

Täielik jõudlus

  • PowerCyclone 4

  • TriActive'i otsak

  • EPA 10 pestav filter

PowerCyclone 4 tehnoloogia eraldab õhust tolmu ühe korraga

PowerCyclone 4 tehnoloogia eraldab õhust tolmu ühe korraga

PowerCyclone 4 tehnoloogia maksimeerib õhuvoo ja jõudluse eraldades õhust mustuse ühe korraga. See tagab märkimisväärsed puhastustulemused tänu väga tõhusatele sammudele: 1) õhk siseneb PowerCyclone'i süsteemi kiiresti tänu sirgele ja sujuvale õhu sissevooluavale; 2) kaardus õhukanal kiirendab õhu liikumist üles tsüklonaalsesse kambrisse tolmu õhust eraldamiseks.

Tolmukambri täiustatud kuju hügieeniliseks tühjendamiseks.

Tolmukambri täiustatud kuju hügieeniliseks tühjendamiseks.

Tolmukambri kuju on loodud selliseks, et kogunenud tolmu kõrvaldamisel ei tekiks tolmupilve. Selle ainulaadne kuju ja sile pind võimaldavad tolmukambri tühjendamist lihtsasti jälgida.

Tänu eriti pikale ergonoomilisele käepidemele ulatub igasse nurka

Tänu eriti pikale ergonoomilisele käepidemele ulatub igasse nurka

Ergonoomilise kujuga käepidet on mugav kasutada. Selle eriti pikk vars ulatub kaugemale, nii et saate vaevata puhastada ka raskesti ligipääsetavaid kohti.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

5.0

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

26/04/2016

Polska

Polska

Dość dobry sprzęt

Bezworkowy odkurzacz PowerCompact FC8477/91 zakupiłam podczas mojej przygody z ambasadoreminnowacji. Ogolnie odkurzacz dobry. Dużym plusem jest regulacja mocy. Bardzo cicho chodzi na najniższym biegu co jest plusem gdy ma sie dzieci. Jedynym minusem jest jego bardzo mała skrętność.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy

26/04/2016

Polska

Polska

Dość dobry sprzęt

Bezworkowy odkurzacz PowerCompact FC8477/91 zakupiłam podczas mojej przygody z ambasadoreminnowacji. Ogolnie odkurzacz dobry. Dużym plusem jest regulacja mocy. Bardzo cicho chodzi na najniższym biegu co jest plusem gdy ma sie dzieci. Jedynym minusem jest jego bardzo mała skrętność.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy

25/11/2015

Polska

Polska

Na prawdę dobry za rozsądne pieniądze

Jestem z niego zadowolony, niedrogi, dobrze się nim odkurza, prosty w obsłudze,nie trzeba kupować worków bo to model z pojemnikiem, którego się bardzo łatwo opróżnia.jedyny minus to to że jest dość głośny.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.