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Tootmine lõpetatud
Täielik jõudlus
Uus Philips PowerPro Compact tolmuimeja tagab kompromissitu jõudluse tänu PowerCyclone 4 tehnoloogiale ja tolmukambri täiustatud disainile.
PowerCyclone 4
TriActive'i otsak
EPA 10 pestav filter
PowerCyclone 4 tehnoloogia maksimeerib õhuvoo ja jõudluse eraldades õhust mustuse ühe korraga. See tagab märkimisväärsed puhastustulemused tänu väga tõhusatele sammudele: 1) õhk siseneb PowerCyclone'i süsteemi kiiresti tänu sirgele ja sujuvale õhu sissevooluavale; 2) kaardus õhukanal kiirendab õhu liikumist üles tsüklonaalsesse kambrisse tolmu õhust eraldamiseks.
Tolmukambri kuju on loodud selliseks, et kogunenud tolmu kõrvaldamisel ei tekiks tolmupilve. Selle ainulaadne kuju ja sile pind võimaldavad tolmukambri tühjendamist lihtsasti jälgida.
Ergonoomilise kujuga käepidet on mugav kasutada. Selle eriti pikk vars ulatub kaugemale, nii et saate vaevata puhastada ka raskesti ligipääsetavaid kohti.
5.0
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Martaa91
26/04/2016
Polska
Dość dobry sprzęt
Bezworkowy odkurzacz PowerCompact FC8477/91 zakupiłam podczas mojej przygody z ambasadoreminnowacji. Ogolnie odkurzacz dobry. Dużym plusem jest regulacja mocy. Bardzo cicho chodzi na najniższym biegu co jest plusem gdy ma sie dzieci. Jedynym minusem jest jego bardzo mała skrętność.
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See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy
JAJA
26/04/2016
Polska
Dość dobry sprzęt
Bezworkowy odkurzacz PowerCompact FC8477/91 zakupiłam podczas mojej przygody z ambasadoreminnowacji. Ogolnie odkurzacz dobry. Dużym plusem jest regulacja mocy. Bardzo cicho chodzi na najniższym biegu co jest plusem gdy ma sie dzieci. Jedynym minusem jest jego bardzo mała skrętność.
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See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy
mar1402
25/11/2015
Polska
Na prawdę dobry za rozsądne pieniądze
Jestem z niego zadowolony, niedrogi, dobrze się nim odkurza, prosty w obsłudze,nie trzeba kupować worków bo to model z pojemnikiem, którego się bardzo łatwo opróżnia.jedyny minus to to że jest dość głośny.
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See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy