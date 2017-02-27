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Täielik jõudlus
Uus Philips PowerPro Active'i tolmuimeja pakub tänu PowerCyclone 4 tehnoloogiale silmapaistvaid puhastustulemusi. Täiustatud tolmukambrit on lihtne tühjendada ja see aitab ära hoida tolmupilvede teket.
1500 W
PowerCyclone 4
TriActive'i otsak
PowerCyclone 4 tehnoloogia maksimeerib õhuvoo ja jõudluse eraldades õhust mustuse ühe korraga. See tagab märkimisväärsed puhastustulemused tänu väga tõhusatele sammudele: 1) õhk siseneb PowerCyclone'i süsteemi kiiresti tänu sirgele ja sujuvale õhu sissevooluavale; 2) kaardus õhukanal kiirendab õhu liikumist üles tsüklonaalsesse kambrisse tolmu õhust eraldamiseks.
Tolmukambri kuju on loodud nii, et tolmu tühjendamisel ei tekiks tolmupilve. Tänu ainulaadsele kujule ja sujuvale pinnale koguneb tolm kambri ühele küljele ja liugleb ühtlaselt prügikasti.
TriActive'i otsak sooritab kolm puhastustoimingut ühekorraga: 1) avab õrnalt vaiba pinna oma spetsiaalse tallaga, et imeda endasse sügaval vaiba sees olev tolm; 2) imeb suurema sodi otsaku ees oleva suure ava kaudu sisse; 3) pühib vasaku ja parema külgmise õhukanaliga kokku tolmu ja sodi, mis on tihedalt mööbli ja seinte vastas.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
mariq
27/02/2017
България
Kinnitatud ostja
Прекрасен уред от който съм много доволна.
Горещо препоръчвам, оставя само чистота,лесна за поддръжка .
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Active FC8644/91 Прахосмукачка без торба
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Active FC8644/91 Прахосмукачка без торба