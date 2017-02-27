TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8644/91
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8644/91

Tootmine lõpetatud

PowerPro ActiveTolmukotita tolmuimeja

FC8644/91

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Täielik jõudlus

Uus Philips PowerPro Active'i tolmuimeja pakub tänu PowerCyclone 4 tehnoloogiale silmapaistvaid puhastustulemusi. Täiustatud tolmukambrit on lihtne tühjendada ja see aitab ära hoida tolmupilvede teket.

Kuva kõik eelised

Väiksem energiatarve

Täielik jõudlus

  • 1500 W

  • PowerCyclone 4

  • TriActive'i otsak

PowerCyclone 4 tehnoloogia eraldab õhust tolmu ühe korraga

PowerCyclone 4 tehnoloogia eraldab õhust tolmu ühe korraga

PowerCyclone 4 tehnoloogia maksimeerib õhuvoo ja jõudluse eraldades õhust mustuse ühe korraga. See tagab märkimisväärsed puhastustulemused tänu väga tõhusatele sammudele: 1) õhk siseneb PowerCyclone'i süsteemi kiiresti tänu sirgele ja sujuvale õhu sissevooluavale; 2) kaardus õhukanal kiirendab õhu liikumist üles tsüklonaalsesse kambrisse tolmu õhust eraldamiseks.

Täiustatud tolmukamber, et tühjendamine oleks lihtne

Täiustatud tolmukamber, et tühjendamine oleks lihtne

Tolmukambri kuju on loodud nii, et tolmu tühjendamisel ei tekiks tolmupilve. Tänu ainulaadsele kujule ja sujuvale pinnale koguneb tolm kambri ühele küljele ja liugleb ühtlaselt prügikasti.

TriActive'i otsak sooritab kolm puhastustoimingut ühekorraga

TriActive'i otsak sooritab kolm puhastustoimingut ühekorraga

TriActive'i otsak sooritab kolm puhastustoimingut ühekorraga: 1) avab õrnalt vaiba pinna oma spetsiaalse tallaga, et imeda endasse sügaval vaiba sees olev tolm; 2) imeb suurema sodi otsaku ees oleva suure ava kaudu sisse; 3) pühib vasaku ja parema külgmise õhukanaliga kokku tolmu ja sodi, mis on tihedalt mööbli ja seinte vastas.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

27/02/2017

България

България

Kinnitatud ostja

Прекрасен уред от който съм много доволна.

Горещо препоръчвам, оставя само чистота,лесна за поддръжка .

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Active FC8644/91 Прахосмукачка без торба

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Active FC8644/91 Прахосмукачка без торба

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.