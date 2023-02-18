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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09
  • Product Detail Photograph Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09
  • Product Detail Photograph Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09
  • Product Detail Photograph Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09
  • Product Detail Photograph Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09

Tootmine lõpetatud

PowerPro CompactTolmukotita tolmuimeja

FC9324/09

4

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Täielik jõudlus

Uus Philips PowerPro Compact tagab tänu PowerCyclone 4 tehnoloogiale ja kõrgel tasemel tolmu imemiseks mõeldud TriActive'i otsakule täieliku puhtuse. Tolmukamber on lihtsalt tühjendatav ja ei tekita tolmupilvi.

Kuva kõik eelised

Väiksem energiatarve

Täielik jõudlus

  • PowerCyclone 4 tehnoloogia

  • TriActive'i otsak

  • Pika ulatusega tarvik

A-klassi jõudlus kõva kattega põrandatel

A-klassi jõudlus kõva kattega põrandatel

See toode saavutab kõva kattega põrandatel parima puhastusjõudluse, korjates üles 100% tolmust!

PowerCyclone 4 tehnoloogia eraldab õhust tolmu ühe korraga

PowerCyclone 4 tehnoloogia eraldab õhust tolmu ühe korraga

PowerCyclone 4 tehnoloogia maksimeerib õhuvoo ja jõudluse eraldades õhust mustuse ühe korraga. See tagab märkimisväärsed puhastustulemused tänu väga tõhusatele sammudele: 1) õhk siseneb PowerCyclone'i süsteemi kiiresti tänu sirgele ja sujuvale õhu sissevooluavale; 2) kaardus õhukanal kiirendab õhu liikumist üles tsüklonaalsesse kambrisse tolmu õhust eraldamiseks.

Pika ulatusega tarvik raskestipääsetavatesse kohtadesse

Pika ulatusega tarvik raskestipääsetavatesse kohtadesse

Pika ulatusega tarvik on kasulik raskesti puhastatavate kohtade, näiteks mööbli või kõrgete riiulite pealt puhastamiseks. Harja nurk on reguleeritav, et saaksite selle seada vastavalt vajadusele.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Pilt: VRS_AWARD-1679595

Arvustused

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4.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

5
3
2
1

18/02/2023

Polska

Polska

Mocny

Mocny w wersji 1800w,wystarcza do jednorazowego odurzenia domu o powierzchni 120m2.nie zabiera dużo miejsca do przechowywania,mankamentem jest jego podstawowa uniwersalna szczotka ,szczególnie kołeczka prowadzące,które rozsypały się po kilku sprzątaniach,po przełączeniu na opcje dywanów i wykładzin,z tymi pierwszymi daje sobie bardzo słabo radę ,druga szczotka turbo ,do sierści i włosów też nie spełnia zadania do jakiego jest przeznaczona,czyli oprzyrządowanie do niego beznadziejne !!!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9324/09 Odkurzacz bezworkowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9324/09 Odkurzacz bezworkowy

04/10/2016

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Dobry produkt

Za tą cenę jest ok produktem, minus tylko za plastikowy wąż...

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9324/09 Odkurzacz bezworkowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9324/09 Odkurzacz bezworkowy

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.