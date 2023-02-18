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Tootmine lõpetatud
Täielik jõudlus
Uus Philips PowerPro Compact tagab tänu PowerCyclone 4 tehnoloogiale ja kõrgel tasemel tolmu imemiseks mõeldud TriActive'i otsakule täieliku puhtuse. Tolmukamber on lihtsalt tühjendatav ja ei tekita tolmupilvi.
PowerCyclone 4 tehnoloogia
TriActive'i otsak
Pika ulatusega tarvik
See toode saavutab kõva kattega põrandatel parima puhastusjõudluse, korjates üles 100% tolmust!
PowerCyclone 4 tehnoloogia maksimeerib õhuvoo ja jõudluse eraldades õhust mustuse ühe korraga. See tagab märkimisväärsed puhastustulemused tänu väga tõhusatele sammudele: 1) õhk siseneb PowerCyclone'i süsteemi kiiresti tänu sirgele ja sujuvale õhu sissevooluavale; 2) kaardus õhukanal kiirendab õhu liikumist üles tsüklonaalsesse kambrisse tolmu õhust eraldamiseks.
Pika ulatusega tarvik on kasulik raskesti puhastatavate kohtade, näiteks mööbli või kõrgete riiulite pealt puhastamiseks. Harja nurk on reguleeritav, et saaksite selle seada vastavalt vajadusele.
Auhinnad
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Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Roman Romanowicz
18/02/2023
Polska
Mocny
Mocny w wersji 1800w,wystarcza do jednorazowego odurzenia domu o powierzchni 120m2.nie zabiera dużo miejsca do przechowywania,mankamentem jest jego podstawowa uniwersalna szczotka ,szczególnie kołeczka prowadzące,które rozsypały się po kilku sprzątaniach,po przełączeniu na opcje dywanów i wykładzin,z tymi pierwszymi daje sobie bardzo słabo radę ,druga szczotka turbo ,do sierści i włosów też nie spełnia zadania do jakiego jest przeznaczona,czyli oprzyrządowanie do niego beznadziejne !!!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9324/09 Odkurzacz bezworkowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9324/09 Odkurzacz bezworkowy
Maniek1973
04/10/2016
Polska
Kinnitatud ostja
Dobry produkt
Za tą cenę jest ok produktem, minus tylko za plastikowy wąż...
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9324/09 Odkurzacz bezworkowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Compact FC9324/09 Odkurzacz bezworkowy