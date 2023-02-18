Mocny w wersji 1800w,wystarcza do jednorazowego odurzenia domu o powierzchni 120m2.nie zabiera dużo miejsca do przechowywania,mankamentem jest jego podstawowa uniwersalna szczotka ,szczególnie kołeczka prowadzące,które rozsypały się po kilku sprzątaniach,po przełączeniu na opcje dywanów i wykładzin,z tymi pierwszymi daje sobie bardzo słabo radę ,druga szczotka turbo ,do sierści i włosów też nie spełnia zadania do jakiego jest przeznaczona,czyli oprzyrządowanie do niego beznadziejne !!!