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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9542/91

Tootmine lõpetatud

PowerPro ActiveTolmukotita tolmuimeja

FC9542/91

Suur imemisjõudlus PowerCyclone 4 abil

Uus Philips PowerPro Active tolmukotita tolmuimeja pakub tänu maksimaalseks tolmukogumiseks loodud PowerCyclone'i tehnoloogiale ja TriActive otsakule silmapaistvaid puhastustulemusi. Tolmukamber on lihtsalt tühjendatav ja ei tekita tolmupilvi.

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Kiire ja lihtne tühjendada

Suur imemisjõudlus PowerCyclone 4 abil

  • 1500 W

  • PowerCyclone 4

  • TriActive'i otsak

  • Animal

PowerCyclone 4 tehnoloogia eraldab õhust tolmu ühe korraga

PowerCyclone 4 tehnoloogia eraldab õhust tolmu ühe korraga

PowerCyclone 4 tehnoloogia maksimeerib õhuvoo ja jõudluse eraldades õhust mustuse ühe korraga. See tagab märkimisväärsed puhastustulemused tänu väga tõhusatele sammudele: 1) õhk siseneb PowerCyclone'i süsteemi kiiresti tänu sirgele ja sujuvale õhu sissevooluavale; 2) kaardus õhukanal kiirendab õhu liikumist üles tsüklonaalsesse kambrisse tolmu õhust eraldamiseks.

TriActive'i otsak sooritab kolm puhastustoimingut ühekorraga

TriActive'i otsak sooritab kolm puhastustoimingut ühekorraga

TriActive'i otsak sooritab kolm puhastustoimingut ühekorraga: 1) avab õrnalt vaiba pinna oma spetsiaalse tallaga, et imeda endasse sügaval vaiba sees olev tolm; 2) imeb suurema sodi otsaku ees oleva suure ava kaudu sisse; 3) pühib vasaku ja parema külgmise õhukanaliga kokku tolmu ja sodi, mis on tihedalt mööbli ja seinte vastas.

ActiveLocki liitmikud võimaldavad kohandada tolmuimeja iga puhastustoimingu jaoks

ActiveLocki liitmikud võimaldavad kohandada tolmuimeja iga puhastustoimingu jaoks

ActiveLocki liitmikud võimaldavad koristamise ajal hõlpsasti ühendada erinevaid otsakuid ja tarvikuid teleskooptoru külge.

Tehnilised andmed

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