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FC9542/91
Suur imemisjõudlus PowerCyclone 4 abil
Uus Philips PowerPro Active tolmukotita tolmuimeja pakub tänu maksimaalseks tolmukogumiseks loodud PowerCyclone'i tehnoloogiale ja TriActive otsakule silmapaistvaid puhastustulemusi. Tolmukamber on lihtsalt tühjendatav ja ei tekita tolmupilvi.
1500 W
PowerCyclone 4
TriActive'i otsak
Animal
PowerCyclone 4 tehnoloogia maksimeerib õhuvoo ja jõudluse eraldades õhust mustuse ühe korraga. See tagab märkimisväärsed puhastustulemused tänu väga tõhusatele sammudele: 1) õhk siseneb PowerCyclone'i süsteemi kiiresti tänu sirgele ja sujuvale õhu sissevooluavale; 2) kaardus õhukanal kiirendab õhu liikumist üles tsüklonaalsesse kambrisse tolmu õhust eraldamiseks.
TriActive'i otsak sooritab kolm puhastustoimingut ühekorraga: 1) avab õrnalt vaiba pinna oma spetsiaalse tallaga, et imeda endasse sügaval vaiba sees olev tolm; 2) imeb suurema sodi otsaku ees oleva suure ava kaudu sisse; 3) pühib vasaku ja parema külgmise õhukanaliga kokku tolmu ja sodi, mis on tihedalt mööbli ja seinte vastas.
ActiveLocki liitmikud võimaldavad koristamise ajal hõlpsasti ühendada erinevaid otsakuid ja tarvikuid teleskooptoru külge.
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