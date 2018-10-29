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Tootmine lõpetatud

Mini Hi-Fi-süsteem

FWM154/12

Helist haaratud

Kuulake tippkvaliteediga muusikat Philipsi Mini hi-fi-süsteemi kaudu, millel on kahesuunaline Bass Reflex Speaker System küllusliku heli esitamiseks. Optimeerige heli seaded, reguleerides Digital Sound Controli abil tasakaalu erinevate muusikastiilide jaoks.

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Helist haaratud

  • 40 W

Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid

Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid

MP3 tähistab standardit "MPEG-1 Audio layer-7.6 cm (3"). MP3 on revolutsiooniline tihendustehnoloogia, millega saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada, halvendamata märkimisväärselt nende kvaliteeti. MP3st on saanud standardne veebis kasutatav helitihendusvorming, millega saab helifaile kiirelt ja lihtsalt edastada.

Automaatpeatusega kassettmakk

Automaatpeatusega kassettmakk

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Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.

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