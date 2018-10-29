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FWM154/12
Helist haaratud
Kuulake tippkvaliteediga muusikat Philipsi Mini hi-fi-süsteemi kaudu, millel on kahesuunaline Bass Reflex Speaker System küllusliku heli esitamiseks. Optimeerige heli seaded, reguleerides Digital Sound Controli abil tasakaalu erinevate muusikastiilide jaoks.
40 W
MP3 tähistab standardit "MPEG-1 Audio layer-7.6 cm (3"). MP3 on revolutsiooniline tihendustehnoloogia, millega saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada, halvendamata märkimisväärselt nende kvaliteeti. MP3st on saanud standardne veebis kasutatav helitihendusvorming, millega saab helifaile kiirelt ja lihtsalt edastada.
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Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.
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