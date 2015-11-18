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Tootmine lõpetatud
FX15/12
Ülihea heli ilma juhtmeta
Voogedastage Bluetooth®-i abil muusikat ükskõik, millisest nutiseadmest, võttes koheseks sidumiseks appi NFC-tehnoloogia. Kahesüsteemne võimendi pakub paremat helikvaliteeti ja 180 W RMS väljundvõimsus toob muusikasse tugevad löögid.
Bluetooth® ja NFC-tehnoloogia
180 W max, kahesüsteemne võimendi
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Helisisendi ühenduvusega saate esitada sisu otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale võimaluse nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on helisisend ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.
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Auhinnad
Krzysiek62
18/11/2015
Polska
Bardzo dobry jak za tą cenę
Bardzo dobry dźwięk jak na takie kolumny, super odbiór przez USB, parowanie z telefonem bezproblemowe, radio - odbiór przy tej mini antenie - zupełnie przyzwoity. Tylko bateria od pilota była słaba.
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See arvustus tehti tootele FX15 Miniwieża Hi-Fi
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FX15 Miniwieża Hi-Fi
Tica
01/03/2017
România
O încântare.
Un sistem bun, bine finisat, usor si puternic, in acelasi timp. Ceea ce poate fi deranjant este zgomot mecanic produs de sistemul de citire inainte de rularea unei piese MP3 de pe CD.
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See arvustus tehti tootele FX15 Minisistem Hi-Fi
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FX15 Minisistem Hi-Fi
Jinty
21/01/2016
Česká republika
Kinnitatud ostja
Kvalita za rozmnou cenu
Po pár týdnech používání OK, jen trošku spartánský displej a ovladač. To ovšem není nic, bez čeho bych nemohl žít, takže doporučuji....
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See arvustus tehti tootele FX15 Hi-Fi minisystém
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FX15 Hi-Fi minisystém