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Tootmine lõpetatud

Mini Hi-Fi-süsteem

FX15/12

4.1

| (7) Auhinnad

Ülihea heli ilma juhtmeta

Voogedastage Bluetooth®-i abil muusikat ükskõik, millisest nutiseadmest, võttes koheseks sidumiseks appi NFC-tehnoloogia. Kahesüsteemne võimendi pakub paremat helikvaliteeti ja 180 W RMS väljundvõimsus toob muusikasse tugevad löögid.

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Ülihea heli ilma juhtmeta

  • Bluetooth® ja NFC-tehnoloogia

  • 180 W max, kahesüsteemne võimendi

Ühendus teleri või DVD-mängija jaoks

0

Nautige MP3-vormingus muusikat otse oma kantavast USB-seadmest

Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Helisisendi ühenduvusega saate esitada sisu otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale võimaluse nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on helisisend ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.1

5-st

7

Auhinnad

2
1

18/11/2015

Polska

Polska

Bardzo dobry jak za tą cenę

Bardzo dobry dźwięk jak na takie kolumny, super odbiór przez USB, parowanie z telefonem bezproblemowe, radio - odbiór przy tej mini antenie - zupełnie przyzwoity. Tylko bateria od pilota była słaba.

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See arvustus tehti tootele FX15 Miniwieża Hi-Fi

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See arvustus tehti tootele FX15 Miniwieża Hi-Fi

01/03/2017

România

România

O încântare.

Un sistem bun, bine finisat, usor si puternic, in acelasi timp. Ceea ce poate fi deranjant este zgomot mecanic produs de sistemul de citire inainte de rularea unei piese MP3 de pe CD.

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See arvustus tehti tootele FX15 Minisistem Hi-Fi

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FX15 Minisistem Hi-Fi

21/01/2016

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Kvalita za rozmnou cenu

Po pár týdnech používání OK, jen trošku spartánský displej a ovladač. To ovšem není nic, bez čeho bych nemohl žít, takže doporučuji....

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See arvustus tehti tootele FX15 Hi-Fi minisystém

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FX15 Hi-Fi minisystém

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.