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Originaal asendusfilter Integreeritud kolm-ühes filter

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Originaal asendusfilterIntegreeritud kolm-ühes filter

FYM220/30

Originaal asendusfilter Integreeritud kolm-ühes filter

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Meie 3-kihiline filtreerimine NanoProtect HEPA, aktiivsöe- ja eelfiltriga tagab, et olete kaitstud bakterite, õietolmu, kodutolmu, peenosakeste, lemmikloomade kõõmaosakeste ja gaaside eest. 

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  • 21 April 2026

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