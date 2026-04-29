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Originaal asendusfilter Integreeritud kolm-ühes filter
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FYM220/30
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Meie 3-kihiline filtreerimine NanoProtect HEPA, aktiivsöe- ja eelfiltriga tagab, et olete kaitstud bakterite, õietolmu, kodutolmu, peenosakeste, lemmikloomade kõõmaosakeste ja gaaside eest.
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