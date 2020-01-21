TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4526/90
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4526/90
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4526/90
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4526/90
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4526/90
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4526/90
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron

Tootmine lõpetatud

Azur Performer PlusAurutriikraud

GC4526/90

4.7

| (128) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiirem*, lihtsam ja nutikam

Philipsi aurutriikraud Azur Performer Plus ühendab endas võimsuse ja kasutuslihtsuse. Sisseehitatud katlakivi anum katlakivi efektiivseks eemaldamiseks, et tagada kauakestev auru toime. Auru automaatne juhtimine ja T-ionicGlide’i tald.

Kuva kõik eelised
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Efektiivsem katlakivi eemaldamine koos katlakivi anumaga

Kiirem*, lihtsam ja nutikam

  • Auruvoog 50 g/min; 210 g võim. auruvoog

  • T-ionicGlide tald

  • Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus

  • 2600 W

Kuni 50 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Kuni 50 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus

Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus

Tänu automaatsele aurukontrollile ei pea te muretsema selle pärast, milline aurukogus valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.

Kolme täpsusastmega ots, et triikrauda oleks optimaalne juhtida ja nähtavus oleks hea

Kolme täpsusastmega ots, et triikrauda oleks optimaalne juhtida ja nähtavus oleks hea

Selle Philipsi Azur Performer triikraua terav ots on täpne kolmel eri moel - sellel on terav ots, nööbisoon ja selle ninaosa on kitsas. Triple Precision ots hoolitseb selle eest, et saaksite siluda isegi kõige raskemini juurdepääsetavaid kangaosi, näiteks nööpe ümbritsevat kangast või voltide vahesid.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

  • Pilt: VRS_PBTAWARD66

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.7

5-st

128

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

2

21/01/2020

Polska

Polska

Doskonała jakość do ceny

Żelazko sprawuje się idealnie wystarczy dodatkowo zainwestować w wodę demineralizowaną od 2 lat użytkowania zero kamienia

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20

06/03/2018

Polska

Polska

Łatwe i dokładne prasowanie

Już od pierwszego użycia żelazka zwraca się uwagę na coś czego mi brakowało często w innych modelach nowych żelazek... łatwości w prasowaniu. Azur dosłownie sunie po materiale, a dodatkowo szpiczasty czubek ułatwia prasowanie ciężej dostępnych miejsc, które wcześniej były niedoprasowane. To na co jeszcze zwróciłem uwagę to dość duże "okienko" do wlewania wody co często nie jest standardem. Przez co łatwiej nie wylać nic na boki. Kolejną funkcjonalnością, która sprawia, że warto sięgnąć po to żelazko jest możliwość wykorzystania strumienia pary. Przyznam, że wykorzystałem to dopiero kilka razy, ale efekt był świetny. Podsumowując jest to świetne żelazko zarówno dla tego co prasuje każdego dnia jak i dla tych co z prasowaniem są na bakier. Polecam!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20

26/06/2017

Polska

Polska

Zaskoczy każdego !

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Od kiedy żelazko przetestowałam, to prasowanie stało się numer 1 .

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.