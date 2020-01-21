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Kiirem*, lihtsam ja nutikam
Philipsi aurutriikraud Azur Performer Plus ühendab endas võimsuse ja kasutuslihtsuse. Sisseehitatud katlakivi anum katlakivi efektiivseks eemaldamiseks, et tagada kauakestev auru toime. Auru automaatne juhtimine ja T-ionicGlide’i tald.
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Auruvoog 50 g/min; 210 g võim. auruvoog
T-ionicGlide tald
Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus
2600 W
Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Tänu automaatsele aurukontrollile ei pea te muretsema selle pärast, milline aurukogus valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.
Selle Philipsi Azur Performer triikraua terav ots on täpne kolmel eri moel - sellel on terav ots, nööbisoon ja selle ninaosa on kitsas. Triple Precision ots hoolitseb selle eest, et saaksite siluda isegi kõige raskemini juurdepääsetavaid kangaosi, näiteks nööpe ümbritsevat kangast või voltide vahesid.
Auhinnad
4.7
5-st
128
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
Byczek12
21/01/2020
Polska
Doskonała jakość do ceny
Żelazko sprawuje się idealnie wystarczy dodatkowo zainwestować w wodę demineralizowaną od 2 lat użytkowania zero kamienia
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See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20
Dominik27
06/03/2018
Polska
Łatwe i dokładne prasowanie
Już od pierwszego użycia żelazka zwraca się uwagę na coś czego mi brakowało często w innych modelach nowych żelazek... łatwości w prasowaniu. Azur dosłownie sunie po materiale, a dodatkowo szpiczasty czubek ułatwia prasowanie ciężej dostępnych miejsc, które wcześniej były niedoprasowane. To na co jeszcze zwróciłem uwagę to dość duże "okienko" do wlewania wody co często nie jest standardem. Przez co łatwiej nie wylać nic na boki. Kolejną funkcjonalnością, która sprawia, że warto sięgnąć po to żelazko jest możliwość wykorzystania strumienia pary. Przyznam, że wykorzystałem to dopiero kilka razy, ale efekt był świetny. Podsumowując jest to świetne żelazko zarówno dla tego co prasuje każdego dnia jak i dla tych co z prasowaniem są na bakier. Polecam!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20
monika44
26/06/2017
Polska
Zaskoczy każdego !
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Od kiedy żelazko przetestowałam, to prasowanie stało się numer 1 .
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See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20