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Azur 7000Aurutriikraud

GC4556/60

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Aurujõudlus garanteeritud

Tänu meie uuenduslikule disainile purustatakse katlakiviosakesed lihtsasti ja kogutakse eemaldatavasse katlakivimahutisse. Katlakivi saab lihtsalt vähem kui 15 sekundiga eemaldada, mistõttu saavutate alati parima tulemuse.

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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Meie täiustatud Quick Calc Release süsteemiga

Aurujõudlus garanteeritud

  • 50g/min pidev auruvoog

  • 220 g võimas auruvoog

  • SteamGlide Plus tald

Kuni 220 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Kuni 220 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.

2500 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

2500 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

Tagab kiire kuumenemise ja suurepärase jõudluse, et triikimisele kuluks vähe aega

Kuni 50 g/min auruvoog kortsude parimaks eemaldamiseks

Kuni 50 g/min auruvoog kortsude parimaks eemaldamiseks

Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

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Auhinnad

  • Pilt: VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

03/10/2022

Česká republika

Česká republika

Žehlicka je fakt výborná.

S zehlickou jsem spokojená. Dlouhodobe pouzivam zehlicky i jiné produkty teto znacky. Vykon dostacujici.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur 4000 Series GC4556/60 Napařovací žehlička

Kasutamise kuupäev 2022-04-02

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur 4000 Series GC4556/60 Napařovací žehlička

Kasutamise kuupäev 2022-04-02

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.