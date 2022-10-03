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Tänu meie uuenduslikule disainile purustatakse katlakiviosakesed lihtsasti ja kogutakse eemaldatavasse katlakivimahutisse. Katlakivi saab lihtsalt vähem kui 15 sekundiga eemaldada, mistõttu saavutate alati parima tulemuse.
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
50g/min pidev auruvoog
220 g võimas auruvoog
SteamGlide Plus tald
Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.
Tagab kiire kuumenemise ja suurepärase jõudluse, et triikimisele kuluks vähe aega
Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Auhinnad
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Simona 22
03/10/2022
Česká republika
Žehlicka je fakt výborná.
S zehlickou jsem spokojená. Dlouhodobe pouzivam zehlicky i jiné produkty teto znacky. Vykon dostacujici.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur 4000 Series GC4556/60 Napařovací žehlička
Kasutamise kuupäev 2022-04-02
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur 4000 Series GC4556/60 Napařovací žehlička
Kasutamise kuupäev 2022-04-02