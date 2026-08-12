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Tehke oma võileivad täpselt soovitud viisil. Pange oma meelisvõileivad suurte plaatide vahele ja valige eelistatud ajaseade. Külgevõtmatud, eemaldatavad, nõudepesumasinas pestavad plaadid teevad puhastamise lihtsamaks kui kunagi varem.
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