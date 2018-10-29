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HD5850/90
Ülimalt õhuke stiilseks ja võimsaks toiduvalmistamiseks
Ülimalt õhuke disain kõigi Sinu lemmiktoitude stiilseks valmistamiseks. Alates toiduvalmistamisest köögitasapinnal kuni kuumade pottide ja fondüüde nautimiseni lauas – Philipsi induktsioonpliit 5000 pakub 10 kuumutaset kuni 2000 W võimsusega ja 8 eelseadistust mitmekülgseks toiduvalmistamiseks.
Võimas jõudlus kuumustasemetega kuni 2000 W
Kiire seadistamine. Lihtne toiduvalmistamine. Kerge puhastamine.
Mitmekülgne toiduvalmistamine: 8 eelseadistust, alates haudumisest kuni pruunistamiseni
Turvalisem köök automaatse väljalülituse ja lapselukuga
Valmista toitu oma soovi järgi tänu töökindlale jõudlusele ja vaid 41 mm paksusele rafineeritud üliõhukesele disainile
Lihtsalt ühenda induktsioonpliit vooluvõrku ja oled valmis toiduvalmistamiseks!
Ülim mitmekülgsus 10 kuumutustasemega - ideaalne kõigeks alates õrnast soojendamisest kuni kõrge kuumusega pruunistamiseni.
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