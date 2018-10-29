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  • Ülimalt õhuke stiilseks ja võimsaks toiduvalmistamiseks
  • Ülimalt õhuke stiilseks ja võimsaks toiduvalmistamiseks
  • Ülimalt õhuke stiilseks ja võimsaks toiduvalmistamiseks
  • Ülimalt õhuke stiilseks ja võimsaks toiduvalmistamiseks
  • Ülimalt õhuke stiilseks ja võimsaks toiduvalmistamiseks
  • Ülimalt õhuke stiilseks ja võimsaks toiduvalmistamiseks
  • Ülimalt õhuke stiilseks ja võimsaks toiduvalmistamiseks
  • Ülimalt õhuke stiilseks ja võimsaks toiduvalmistamiseks
  • Ülimalt õhuke stiilseks ja võimsaks toiduvalmistamiseks
  • Ülimalt õhuke stiilseks ja võimsaks toiduvalmistamiseks

Induktsioonpliit 5000Philipsi induktsioonpliit 5000

HD5850/90

Ülimalt õhuke stiilseks ja võimsaks toiduvalmistamiseks

Ülimalt õhuke disain kõigi Sinu lemmiktoitude stiilseks valmistamiseks. Alates toiduvalmistamisest köögitasapinnal kuni kuumade pottide ja fondüüde nautimiseni lauas – Philipsi induktsioonpliit 5000 pakub 10 kuumutaset kuni 2000 W võimsusega ja 8 eelseadistust mitmekülgseks toiduvalmistamiseks.

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Kaunilt disainitud, loodud tulemuslikuks tööks

Ülimalt õhuke stiilseks ja võimsaks toiduvalmistamiseks

  • Võimas jõudlus kuumustasemetega kuni 2000 W

  • Kiire seadistamine. Lihtne toiduvalmistamine. Kerge puhastamine.

  • Mitmekülgne toiduvalmistamine: 8 eelseadistust, alates haudumisest kuni pruunistamiseni

  • Turvalisem köök automaatse väljalülituse ja lapselukuga

Rafineeritud üliõhuke disain

Rafineeritud üliõhuke disain

Valmista toitu oma soovi järgi tänu töökindlale jõudlusele ja vaid 41 mm paksusele rafineeritud üliõhukesele disainile

Kohene kasutusvalmidus

Kohene kasutusvalmidus

Lihtsalt ühenda induktsioonpliit vooluvõrku ja oled valmis toiduvalmistamiseks!

Täpne kontroll madalast kuumusest kõrgeni 10 kuumutustasemega

Täpne kontroll madalast kuumusest kõrgeni 10 kuumutustasemega

Ülim mitmekülgsus 10 kuumutustasemega - ideaalne kõigeks alates õrnast soojendamisest kuni kõrge kuumusega pruunistamiseni.

Tehnilised andmed

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.