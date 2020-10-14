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Tootmine lõpetatud
4.8
5-st
5
Auhinnad
80%
soovitab seda toodet
ewa bart
14/10/2020
Polska
Mały, zgrabny sprzęt do zaparzenia kawy.
Służy mi już chyba z 10 lat i nadal działa bez zarzutu. Niestety przy ostatnim myciu filtra chyba za mocno przydusiłam i porwała się siateczka. Chyba będę musiała zakupić filtry papierowe ale sprzętu nie wyrzucę bo nie dość, że jest śliczny to kawa bardzo mi smakuje.
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7140/55 Ekspres do kawy na jedną filiżankę
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7140/55 Ekspres do kawy na jedną filiżankę
Zoe41
29/12/2015
Polska
Kinnitatud ostja
fajna i niedroga rzecz
bardzo łatwo i przyjemnie przygotujesz swoją ulubioną kawę w kilka chwil, łatwe czyszczenie, trwały
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7140/55 Ekspres do kawy na jedną filiżankę
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7140/55 Ekspres do kawy na jedną filiżankę
Suzie27
07/11/2013
Polska
Bardzo fajny ekspresik na mala - mala kawka po poludniu szybko i latwo, no i smacznie.
Produkt dla osób, ktore po prostu chcą zaparzyć szybko dobra kawę, a nie mają za wile miejsca na stwianie innych ekspresów
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7140/55 Ekspres do kawy na jedną filiżankę
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD7140/55 Ekspres do kawy na jedną filiżankę