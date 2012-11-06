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Tootmine lõpetatud

SalonMultistylistMultifunktsionaalne koolutaja

HP4696/10

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Loomingulised soengud ja igakülgne hooldus

Kas soovite paljusid võimalusi suurepärase soengu loomiseks? Kaheksa-ühes SalonMultistylist on 8 mitmekülgset keraamilist soengutarvikut. See on täiuslik kõigi soengute loomiseks, mis teile pähe tulevad.

Kuva kõik eelised

SalonSuper soengukujundaja

Loomingulised soengud ja igakülgne hooldus

Keraamilised plaadid teevad juuksed siledaks ja säravaks

Keraamilised plaadid teevad juuksed siledaks ja säravaks

Keraamika on mikroskoopiliselt sile ja vastupidav ning üks parimaid sirgestusplaatide materjale. Plaadid libisevad kergesti läbi juuste ja muudavad need täiuslikult läikivateks.

Sirgendaja lisatarvik ilusate siledate juuste saamiseks

Keraamilised plaadid libisevad kergesti läbi juuste ja muudavad need täiuslikult läkivateks.

Pealelibistatav hari kohevuse andmiseks ning ilusateks laineteks

Pealelibistatav hari kohevuse andmiseks ning ilusateks laineteks

Selle saate lihtsalt rulliku otsa paigaldada juustele lisakohevuse andmiseks ja ilusate laineliste soengute tegemiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
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06/11/2012

Polska

Polska

Świetny produkt

Nad lokówką zastanawiałam się dłuższy czas, po zakupie tej wiedziałam, że to strzał w 10 - dzięki niej mogę bez problemu wyczarować burzę loczków, czy też spokojne, łagodne fale. Wymienne końcówki są łatwe w obsłudze. Lokówka szybko się narzewa, jest funkcjonalna, łatwo się nią operuje. Na plus zasługuje również długi kabel. Jednym słowem polecam wszystkim.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SalonMultistylist HP4696/10 Multi-Styler

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SalonMultistylist HP4696/10 Multi-Styler

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