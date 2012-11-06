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40
p
Päevad
02
t
Tunnid
37
m
Minutid
40
s
Sekundid
Tootmine lõpetatud
Loomingulised soengud ja igakülgne hooldus
Kas soovite paljusid võimalusi suurepärase soengu loomiseks? Kaheksa-ühes SalonMultistylist on 8 mitmekülgset keraamilist soengutarvikut. See on täiuslik kõigi soengute loomiseks, mis teile pähe tulevad.
Keraamika on mikroskoopiliselt sile ja vastupidav ning üks parimaid sirgestusplaatide materjale. Plaadid libisevad kergesti läbi juuste ja muudavad need täiuslikult läikivateks.
Keraamilised plaadid libisevad kergesti läbi juuste ja muudavad need täiuslikult läkivateks.
Selle saate lihtsalt rulliku otsa paigaldada juustele lisakohevuse andmiseks ja ilusate laineliste soengute tegemiseks.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Ruda109
06/11/2012
Polska
Świetny produkt
Nad lokówką zastanawiałam się dłuższy czas, po zakupie tej wiedziałam, że to strzał w 10 - dzięki niej mogę bez problemu wyczarować burzę loczków, czy też spokojne, łagodne fale. Wymienne końcówki są łatwe w obsłudze. Lokówka szybko się narzewa, jest funkcjonalna, łatwo się nią operuje. Na plus zasługuje również długi kabel. Jednym słowem polecam wszystkim.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SalonMultistylist HP4696/10 Multi-Styler
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SalonMultistylist HP4696/10 Multi-Styler