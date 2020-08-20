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Tootmine lõpetatud
Professionaalsed tulemused kõikjal
2000 W föön SalonDry Travel peidab endas kõike, mida vajate professionaalsete tulemuste saamiseks, ükskõik kuhu lähete.
2000 W
Kokkupandav
Kaks pinget
See professionaalne 2000 W föön toodab võimsat õhuvoogu. Tänu võimsusele ja kiirusele saate juukseid kuivatada ja sättida kiiremini ja kergema vaevaga.
Põhjalik kuivatamine kahe muudetava kiiruseseadmega
Juuksekoolutajate professionaalne funktsioon, milleta lihtsalt ei saa. Cool Shoti nupp tekitab võimsa külma õhuvoo. Seda kasutatakse soengu tegemise järel soengu viimistlemiseks ja fikseerimiseks.
5.0
5-st
7
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
zulana
20/08/2020
Україна
Фен, просто супер!
Дуже якісний продукт. Потужний, легко складається. Незамінний при подорожі. Зарекомендував себе, тільки з позитивної сторони.
Positiivsed omadused
так, дуже надійний
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Kasutamise kuupäev 2018-08-20
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Kasutamise kuupäev 2018-08-20
Tash
15/11/2019
Україна
Замечательный дорожный фен!
Фен мощный,удобный,компактный,то что надо в дороге.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Наталія07
01/11/2019
Україна
Цей продукт компактний та функціональний, підходить для подорожей
Феном користуюся кожного дня вже 6-ть років! Мене він повністю влаштовуе як по дизайну, так і по функціям, має складну ручку, що дуже економить місце в валізі під час подорожей! На відміну від інших моделей які підходять для подорожей, він має велику потужність, 2 режими скорості, а також подачу холодного та гарячого повітря, що дає змогу швидко та зручно зробити зачіску.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer