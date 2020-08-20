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Tootmine lõpetatud

SalonDry TravelReisiföön

HP4829/00

5

| (7) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Professionaalsed tulemused kõikjal

2000 W föön SalonDry Travel peidab endas kõike, mida vajate professionaalsete tulemuste saamiseks, ükskõik kuhu lähete.

Kuva kõik eelised

Föön SalonDry Travel

Professionaalsed tulemused kõikjal

  • 2000 W

  • Kokkupandav

  • Kaks pinget

Professionaalne, 2000 W nagu salongis tehtud täiuslik tulemus

Professionaalne, 2000 W nagu salongis tehtud täiuslik tulemus

See professionaalne 2000 W föön toodab võimsat õhuvoogu. Tänu võimsusele ja kiirusele saate juukseid kuivatada ja sättida kiiremini ja kergema vaevaga.

Kaks muudetavat kiiruseseadet põhjalikuks kuivatamiseks

Kaks muudetavat kiiruseseadet põhjalikuks kuivatamiseks

Põhjalik kuivatamine kahe muudetava kiiruseseadmega

Külm õhuvoog fikseerib soengu

Külm õhuvoog fikseerib soengu

Juuksekoolutajate professionaalne funktsioon, milleta lihtsalt ei saa. Cool Shoti nupp tekitab võimsa külma õhuvoo. Seda kasutatakse soengu tegemise järel soengu viimistlemiseks ja fikseerimiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

7

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

20/08/2020

Україна

Україна

Фен, просто супер!

Дуже якісний продукт. Потужний, легко складається. Незамінний при подорожі. Зарекомендував себе, тільки з позитивної сторони.

Positiivsed omadused

так, дуже надійний

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Kasutamise kuupäev 2018-08-20

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Kasutamise kuupäev 2018-08-20

15/11/2019

Україна

Україна

Замечательный дорожный фен!

Фен мощный,удобный,компактный,то что надо в дороге.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

01/11/2019

Україна

Україна

Цей продукт компактний та функціональний, підходить для подорожей

Феном користуюся кожного дня вже 6-ть років! Мене він повністю влаштовуе як по дизайну, так і по функціям, має складну ручку, що дуже економить місце в валізі під час подорожей! На відміну від інших моделей які підходять для подорожей, він має велику потужність, 2 режими скорості, а також подачу холодного та гарячого повітря, що дає змогу швидко та зручно зробити зачіску.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.