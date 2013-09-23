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23
p
Päevad
08
t
Tunnid
58
m
Minutid
16
s
Sekundid
Tootmine lõpetatud
Nautige siidpehmet puudutust.
Nahahooldussüsteemiga epilaator Philips SatinSoft kaitseb nahka kiskumistunde eest ja parandab hügieeni. Märjalt ja kuivalt, et seda oleks mugav kasutada duši all käies. Sisaldab tundliku piirkonna katet.
Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!
Nahahooldussüsteem
Märjalt ja kuivalt
Ainulaadne Philipsi disain, mis hõlmab hügieenilisust parandavaid hüpoallergeenilisi harjaseid ja mis sobitub ideaalselt kätte kõigis tingimustes ning mida saab kasutada märjalt ja kuivalt.
Õrnalt vibreeriv massaažiriba ergutab ja rahustab nahka ning muudab epilatsiooni meeldivaks
Sellel epilaatoril on õrnad epileerimiskettad karvade eemaldamiseks ilma nahka tõmbamata.
4.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Kasia7kk
23/09/2013
Polska
Ten produkt sprawia, że depilacja jest nawet przyjemna.
Od kiedy stosuję depilator Philips depilacja jest dla mnie przyjemnym obowiązkiem. Produkt nie ciągnie skóry, nie mam podrażnień. Mógłby jednak być dokładniejszy.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SatinSoft HP6521/01 Epilator
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SatinSoft HP6521/01 Epilator
Kasia7kk
26/08/2013
Polska
Dzięki temu produktowi depilacja jest nawet przyjemna.
Depilacja nie boli, nie mam podrażnień, ale mógłby być bardziej dokładny, bo niestety zostawia dużo włosków, co wymusza poprawki.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SatinSoft HP6521/01 Epilator
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SatinSoft HP6521/01 Epilator