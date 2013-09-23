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Tootmine lõpetatud

SatinSoftEpilaator

HP6521/01

4

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Nautige siidpehmet puudutust.

Nahahooldussüsteemiga epilaator Philips SatinSoft kaitseb nahka kiskumistunde eest ja parandab hügieeni. Märjalt ja kuivalt, et seda oleks mugav kasutada duši all käies. Sisaldab tundliku piirkonna katet.

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Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!

Skin Perfect süsteemiga epilaator

Nautige siidpehmet puudutust.

  • Nahahooldussüsteem

  • Märjalt ja kuivalt

Koorimishari veelgi säravama naha heaks.

Koorimishari veelgi säravama naha heaks.

Ainulaadne Philipsi disain, mis hõlmab hügieenilisust parandavaid hüpoallergeenilisi harjaseid ja mis sobitub ideaalselt kätte kõigis tingimustes ning mida saab kasutada märjalt ja kuivalt.

Vibreeriv massaažiriba ergutab nahka

Vibreeriv massaažiriba ergutab nahka

Õrnalt vibreeriv massaažiriba ergutab ja rahustab nahka ning muudab epilatsiooni meeldivaks

Õrnad epileerimiskettad eemaldavad karvad ilma nahka tõmbamata

Õrnad epileerimiskettad eemaldavad karvad ilma nahka tõmbamata

Sellel epilaatoril on õrnad epileerimiskettad karvade eemaldamiseks ilma nahka tõmbamata.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

5
3
2
1

23/09/2013

Polska

Polska

Ten produkt sprawia, że depilacja jest nawet przyjemna.

Od kiedy stosuję depilator Philips depilacja jest dla mnie przyjemnym obowiązkiem. Produkt nie ciągnie skóry, nie mam podrażnień. Mógłby jednak być dokładniejszy.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SatinSoft HP6521/01 Epilator

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SatinSoft HP6521/01 Epilator

26/08/2013

Polska

Polska

Dzięki temu produktowi depilacja jest nawet przyjemna.

Depilacja nie boli, nie mam podrażnień, ale mógłby być bardziej dokładny, bo niestety zostawia dużo włosków, co wymusza poprawki.

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See arvustus tehti tootele SatinSoft HP6521/01 Epilator

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SatinSoft HP6521/01 Epilator

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