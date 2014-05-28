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Tootmine lõpetatud
Näidake oma naha täiuslikkust
Süsteemiga SkinPerfect varustatud epilaator Philips SatinPerfect eemaldab ka peened ja lühikesed karvad ning kaitseb samas nahka. Märg- ja kuivsüsteemi on mugav duši all kasutada. Komplektis täppisepilaator märg- ja kuivepileerimiseks, kammiga raseerimispea ja nutikad pintsetid.
Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!
Märjalt ja kuivalt
Luksuslik erimudel
Sellel epilaatoril on keraamilise tekstuuriga kettad, mis eemaldavad õrnalt ka kõige peenemad karvad.
Sellel epilaatoril on õrnad epileerimiskettad karvade eemaldamiseks ilma nahka tõmbamata.
Märg- ja kuivkasutuseks.
4.8
5-st
9
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
jasmin80
28/05/2014
Polska
Super produkt.Polecam wszystkim.
Produkt godny polecenia. Depilacja bezprzewodowa to bardzo wygodny sposób na usuwanie owłosienia.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SatinPerfect HP6581/00 Depilator
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SatinPerfect HP6581/00 Depilator
Hubert83
09/03/2014
Polska
Super polecam!!
Produkt rewelacyjny, usuwa wszystkie włoski. Jedyny minus to chodzi głośno.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SatinPerfect HP6581/00 Depilator
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SatinPerfect HP6581/00 Depilator
ElenaKo52
26/10/2021
Україна
Дуже задоволена
Навіть і не пам’ятаю як давно я купила цей епілятор. Але не пошкодувала ні разу. Зручний у використанні. Можна використовувати зарядженим без розетки. Є різні насадки. Рекомендую)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SatinPerfect HP6581/00 Епілятор
Kasutamise kuupäev 2019-10-26
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SatinPerfect HP6581/00 Епілятор
Kasutamise kuupäev 2019-10-26