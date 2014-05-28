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Tootmine lõpetatud

SatinPerfectEpilaator

HP6581/00

4.8

| (9) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Näidake oma naha täiuslikkust

Süsteemiga SkinPerfect varustatud epilaator Philips SatinPerfect eemaldab ka peened ja lühikesed karvad ning kaitseb samas nahka. Märg- ja kuivsüsteemi on mugav duši all kasutada. Komplektis täppisepilaator märg- ja kuivepileerimiseks, kammiga raseerimispea ja nutikad pintsetid.

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Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!

Skin Perfect süsteemiga epilaator

Näidake oma naha täiuslikkust

  • Märjalt ja kuivalt

  • Luksuslik erimudel

Keraamilised tekstuuriga kettad eemaldavad ka peenemad ja lühemad karvad

Keraamilised tekstuuriga kettad eemaldavad ka peenemad ja lühemad karvad

Sellel epilaatoril on keraamilise tekstuuriga kettad, mis eemaldavad õrnalt ka kõige peenemad karvad.

Õrnad epileerimiskettad eemaldavad karvad ilma nahka tõmbamata

Õrnad epileerimiskettad eemaldavad karvad ilma nahka tõmbamata

Sellel epilaatoril on õrnad epileerimiskettad karvade eemaldamiseks ilma nahka tõmbamata.

Märg- ja kuivkasutuseks, saab kasutada ka duši all

Märg- ja kuivkasutuseks, saab kasutada ka duši all

Märg- ja kuivkasutuseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.8

5-st

9

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

28/05/2014

Polska

Polska

Super produkt.Polecam wszystkim.

Produkt godny polecenia. Depilacja bezprzewodowa to bardzo wygodny sposób na usuwanie owłosienia.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SatinPerfect HP6581/00 Depilator

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SatinPerfect HP6581/00 Depilator

09/03/2014

Polska

Polska

Super polecam!!

Produkt rewelacyjny, usuwa wszystkie włoski. Jedyny minus to chodzi głośno.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SatinPerfect HP6581/00 Depilator

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SatinPerfect HP6581/00 Depilator

26/10/2021

Україна

Україна

Дуже задоволена

Навіть і не пам’ятаю як давно я купила цей епілятор. Але не пошкодувала ні разу. Зручний у використанні. Можна використовувати зарядженим без розетки. Є різні насадки. Рекомендую)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SatinPerfect HP6581/00 Епілятор

Kasutamise kuupäev 2019-10-26

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SatinPerfect HP6581/00 Епілятор

Kasutamise kuupäev 2019-10-26

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.