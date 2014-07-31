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Tootmine lõpetatud

Essential Care

HP8319/00

5

| (5) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Lihtsalt sirgeks ja läikivaks

Uue spetsiaalselt kiireks ja lihtsaks kasutuseks loodud Essential Care'i sirgendaja pikemad plaadid aitavad teil kiiremini saavutada soovitud sirgusega juuksed, mõjudes samal ajal juustele õrnalt.

Kuva kõik eelised

100 mm pikkuste plaatide abil

Lihtsalt sirgeks ja läikivaks

  • Pikemad plaadid (100 mm)

  • 210 °C professionaalne temperatuur

  • Keraamilised plaadid

Pikad plaadid kiireks ja lihtsaks sirgendamiseks

Pikad plaadid kiireks ja lihtsaks sirgendamiseks

Pikemad plaadid võimaldavad paremat kontakti juustega ja aitavad saavutada täiuslikud sirgendamistulemused lühema aja jooksul.

210 °C professionaalne kuumus tagab täiusliku tulemuse

210 °C professionaalne kuumus tagab täiusliku tulemuse

Kõrge temperatuuri abil saate anda juustele uue ilme ning saavutate täiusliku soengu.

Kiire kuumenemisaeg, kasutusvalmis 60 sekundiga

Kiire kuumenemisaeg, kasutusvalmis 60 sekundiga

Sirgendajal on kiire kuumenemisaeg, mistõttu see on kasutusvalmis 60 sekundiga

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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5.0

5-st

5

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
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31/07/2014

Polska

Polska

polecam

prostownica warta polecenia, niedroga, ale za to dobra, szybko się nagrzewa, posiada długi przewód, włosy szybko i łatwo się prostują, nie tracą blasku, wyprostowane trzymają się długo.

See arvustus tehti tootele HP8319/00 Essential Care

See arvustus tehti tootele HP8319/00 Essential Care

21/06/2014

Polska

Polska

Super

Super, działa, nie pali włosów. Włosy są proste i gładkie.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8319/00 Essential Care

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8319/00 Essential Care

18/11/2020

Україна

Україна

Рекомендую

Классный,удобный и качественный. Не портит волосы,очень хорошо выпрямляет и комфортно делать закрученные локоны!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8319/00 Essential Care

Kasutamise kuupäev 2018-11-18

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8319/00 Essential Care

Kasutamise kuupäev 2018-11-18

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.