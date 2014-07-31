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Tootmine lõpetatud
Lihtsalt sirgeks ja läikivaks
Uue spetsiaalselt kiireks ja lihtsaks kasutuseks loodud Essential Care'i sirgendaja pikemad plaadid aitavad teil kiiremini saavutada soovitud sirgusega juuksed, mõjudes samal ajal juustele õrnalt.
Pikemad plaadid (100 mm)
210 °C professionaalne temperatuur
Keraamilised plaadid
Pikemad plaadid võimaldavad paremat kontakti juustega ja aitavad saavutada täiuslikud sirgendamistulemused lühema aja jooksul.
Kõrge temperatuuri abil saate anda juustele uue ilme ning saavutate täiusliku soengu.
Sirgendajal on kiire kuumenemisaeg, mistõttu see on kasutusvalmis 60 sekundiga
5.0
5-st
5
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Kacha
31/07/2014
Polska
polecam
prostownica warta polecenia, niedroga, ale za to dobra, szybko się nagrzewa, posiada długi przewód, włosy szybko i łatwo się prostują, nie tracą blasku, wyprostowane trzymają się długo.
See arvustus tehti tootele HP8319/00 Essential Care
See arvustus tehti tootele HP8319/00 Essential Care
Ania29
21/06/2014
Polska
Super
Super, działa, nie pali włosów. Włosy są proste i gładkie.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP8319/00 Essential Care
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP8319/00 Essential Care
Kindom
18/11/2020
Україна
Рекомендую
Классный,удобный и качественный. Не портит волосы,очень хорошо выпрямляет и комфортно делать закрученные локоны!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP8319/00 Essential Care
Kasutamise kuupäev 2018-11-18
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP8319/00 Essential Care
Kasutamise kuupäev 2018-11-18