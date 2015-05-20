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Tootmine lõpetatud

Essential Care ioonhooldus

HP8320/00

4.5

| (8) Auhinnad | 88% soovitab seda toodet

Lihtsalt sirgeks ioniseeritud läikega

Uue spetsiaalselt kiireks ja lihtsaks kasutuseks loodud Essential Care'i ioonhooldusega sirgendaja pikemad plaadid aitavad teil kiiremini saavutada soovitud sirguse ja läikega juuksed, mõjudes samal ajal juustele õrnalt.

Kuva kõik eelised

100 mm pikkuste plaatide abil

Lihtsalt sirgeks ioniseeritud läikega

  • Pikemad keraamilised plaadid (100 mm)

  • 210 °C professionaalne temperatuur

  • Ioniseeriv hooldus

Pikad plaadid kiireks ja lihtsaks sirgendamiseks

Pikad plaadid kiireks ja lihtsaks sirgendamiseks

Pikemad plaadid võimaldavad paremat kontakti juustega ja aitavad saavutada täiuslikud sirgendamistulemused lühema aja jooksul.

Rohkem hooldust ioonhooldusega, et teie juuksed oleksid säravad ja siledad

Rohkem hooldust ioonhooldusega, et teie juuksed oleksid säravad ja siledad

Ioonidega töötlemine hoolitseb juuste eest hetkega. Laetud negatiivsed ioonid eemaldavad staatilise elektri, hoolitsevad juuste eest ja siluvad juukse kutiikuleid ning lisavad seeläbi juustele läiget ja sära. Tulemuseks on kenasti läikivad, siledad ja käharateta juuksed.

210 °C professionaalne kuumus tagab täiusliku tulemuse

210 °C professionaalne kuumus tagab täiusliku tulemuse

Kõrge temperatuuri abil saate anda juustele uue ilme ning saavutate täiusliku soengu.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

8

Auhinnad

88%

soovitab seda toodet

3
1

20/05/2015

Polska

Polska

Użyteczna, w dobrej cenie,z jonizacją- ekstra.

Nie mam nic do zarzucenia- produkt w dobrej cenie, działa jak potrzeba, jonizacja to jednak super sprawa - ogarnia rozbiegane włosy. Jedyny minus to to, że długo stygnie- po użyciu w torebkę się jej nie spakuje i nie pobiegnie z nią na trening (przykładowo), ale taki minus to nie minus.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8320/00 Essential Care z pielęgnacją jonową

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8320/00 Essential Care z pielęgnacją jonową

28/07/2020

Україна

Україна

Отлично справляется с задачей

Купила такой утюжок, хотела только Филипс, осталась довольна.Выравнивает отлично, не припалевает, волосы остаются мягкие . Быстро нагревается, быстро остывает. 5 минут укладки и как из салона.Класс!!!

Positiivsed omadused

Конечно за.Результат отличный.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8320/00 Essential Care, іонізація

Kasutamise kuupäev 2019-07-28

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8320/00 Essential Care, іонізація

Kasutamise kuupäev 2019-07-28

02/04/2019

Україна

Україна

Супер утюжок.

Прекрасный, удобный, компактный утюжок. Длинные пластины отлично выравнивают волосы, не повреждая их. Очень довольна. Не поменяю philips ни на какую другую марку.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8320/00 Essential Care, іонізація

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8320/00 Essential Care, іонізація

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.