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Tootmine lõpetatud
Lihtsalt sirgeks ioniseeritud läikega
Uue spetsiaalselt kiireks ja lihtsaks kasutuseks loodud Essential Care'i ioonhooldusega sirgendaja pikemad plaadid aitavad teil kiiremini saavutada soovitud sirguse ja läikega juuksed, mõjudes samal ajal juustele õrnalt.
Pikemad keraamilised plaadid (100 mm)
210 °C professionaalne temperatuur
Ioniseeriv hooldus
Pikemad plaadid võimaldavad paremat kontakti juustega ja aitavad saavutada täiuslikud sirgendamistulemused lühema aja jooksul.
Ioonidega töötlemine hoolitseb juuste eest hetkega. Laetud negatiivsed ioonid eemaldavad staatilise elektri, hoolitsevad juuste eest ja siluvad juukse kutiikuleid ning lisavad seeläbi juustele läiget ja sära. Tulemuseks on kenasti läikivad, siledad ja käharateta juuksed.
Kõrge temperatuuri abil saate anda juustele uue ilme ning saavutate täiusliku soengu.
4.5
5-st
8
Auhinnad
88%
soovitab seda toodet
Katarzyna89
20/05/2015
Polska
Użyteczna, w dobrej cenie,z jonizacją- ekstra.
Nie mam nic do zarzucenia- produkt w dobrej cenie, działa jak potrzeba, jonizacja to jednak super sprawa - ogarnia rozbiegane włosy. Jedyny minus to to, że długo stygnie- po użyciu w torebkę się jej nie spakuje i nie pobiegnie z nią na trening (przykładowo), ale taki minus to nie minus.
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See arvustus tehti tootele HP8320/00 Essential Care z pielęgnacją jonową
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP8320/00 Essential Care z pielęgnacją jonową
Alenyhka
28/07/2020
Україна
Отлично справляется с задачей
Купила такой утюжок, хотела только Филипс, осталась довольна.Выравнивает отлично, не припалевает, волосы остаются мягкие . Быстро нагревается, быстро остывает. 5 минут укладки и как из салона.Класс!!!
Positiivsed omadused
Конечно за.Результат отличный.
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See arvustus tehti tootele HP8320/00 Essential Care, іонізація
Kasutamise kuupäev 2019-07-28
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP8320/00 Essential Care, іонізація
Kasutamise kuupäev 2019-07-28
Vasiljok
02/04/2019
Україна
Супер утюжок.
Прекрасный, удобный, компактный утюжок. Длинные пластины отлично выравнивают волосы, не повреждая их. Очень довольна. Не поменяю philips ни на какую другую марку.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP8320/00 Essential Care, іонізація
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP8320/00 Essential Care, іонізація