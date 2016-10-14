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Tootmine lõpetatud
Siledate ja läikivate juuste saavutamine on nüüd lihtne
Pikad turmaliin-keraamilised plaadid on mõeldud kiireks ja lihtsaks stiliseerimiseks.
Keraamiline turmaliinkate
100 mm pikad plaadid
210 °C temperatuuriseadistus
Turmaliin-keraamilised plaadid libisevad kergelt läbi juuste, tagades kiire ja lihtsa soengutegemise.
Pikemad 100 mm plaadid võimaldavad paremat kontakti juustega ning aitavad saavutada täiuslikud sirgendamistulemused hõlpsamalt ja kiiremini.
Kõrge temperatuuri abil saate muuta oma juuste stiili ja saavutada täiusliku soengu.
5.0
5-st
20
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Ilona37
14/10/2016
Latvija
Kinnitatud ostja
ļoti ērts,atri uzsildas
ļoti ērts,atri uzsildas,lietoju ikdienā pretenziju nav
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Essential HP8321/00 Matu taisnotājs
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Essential HP8321/00 Matu taisnotājs
Светик3103
29/10/2021
Україна
Лучший сталер за все время!
Великолепная плойка! Очень удобна как дома, так и в путешествиях. Быстрый нагрев позволяет сразу приступать к укладке, а спецефические пластины не дают портить и жечь волосы. Очень приятно лежит в руке при использовании. Рекомендую всем!
Positiivsed omadused
На все сто процентов!
Negatiivsed omadused
нет
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся
Date of Use 2019-10-29
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся
Date of Use 2019-10-29
Artemss
26/10/2021
Україна
Виріб добре виконує свої функції
Вподобали даний виріб - дуже добре закручувати волосся. Використовуємо постійно (жружина та донька) у повсякденному житті.
Positiivsed omadused
Якість
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся
Date of Use 2020-10-26
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся
Date of Use 2020-10-26