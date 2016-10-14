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  • Siledate ja läikivate juuste saavutamine on nüüd lihtne
  • Siledate ja läikivate juuste saavutamine on nüüd lihtne
  • Siledate ja läikivate juuste saavutamine on nüüd lihtne
  • Siledate ja läikivate juuste saavutamine on nüüd lihtne
  • Siledate ja läikivate juuste saavutamine on nüüd lihtne
  • Siledate ja läikivate juuste saavutamine on nüüd lihtne
  • Siledate ja läikivate juuste saavutamine on nüüd lihtne
  • Siledate ja läikivate juuste saavutamine on nüüd lihtne
  • Siledate ja läikivate juuste saavutamine on nüüd lihtne
  • Siledate ja läikivate juuste saavutamine on nüüd lihtne
  • Siledate ja läikivate juuste saavutamine on nüüd lihtne
  • Siledate ja läikivate juuste saavutamine on nüüd lihtne
  • Siledate ja läikivate juuste saavutamine on nüüd lihtne
  • Siledate ja läikivate juuste saavutamine on nüüd lihtne
  • Siledate ja läikivate juuste saavutamine on nüüd lihtne
  • Siledate ja läikivate juuste saavutamine on nüüd lihtne
  • Siledate ja läikivate juuste saavutamine on nüüd lihtne
  • Siledate ja läikivate juuste saavutamine on nüüd lihtne

Tootmine lõpetatud

EssentialJuuksesirgendaja

HP8321/00

5

| (20) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Siledate ja läikivate juuste saavutamine on nüüd lihtne

Pikad turmaliin-keraamilised plaadid on mõeldud kiireks ja lihtsaks stiliseerimiseks.

Kuva kõik eelised

Siledate ja läikivate juuste saavutamine on nüüd lihtne

  • Keraamiline turmaliinkate

  • 100 mm pikad plaadid

  • 210 °C temperatuuriseadistus

Turmaliin-keraamilised plaadid

Turmaliin-keraamilised plaadid

Turmaliin-keraamilised plaadid libisevad kergelt läbi juuste, tagades kiire ja lihtsa soengutegemise.

100 mm pikad plaadid kiireks ja lihtsaks sirgendamiseks

100 mm pikad plaadid kiireks ja lihtsaks sirgendamiseks

Pikemad 100 mm plaadid võimaldavad paremat kontakti juustega ning aitavad saavutada täiuslikud sirgendamistulemused hõlpsamalt ja kiiremini.

210 °C temperatuuriseadistus sileda tulemuse jaoks

210 °C temperatuuriseadistus sileda tulemuse jaoks

Kõrge temperatuuri abil saate muuta oma juuste stiili ja saavutada täiusliku soengu.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

20

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

14/10/2016

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

ļoti ērts,atri uzsildas

ļoti ērts,atri uzsildas,lietoju ikdienā pretenziju nav

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Essential HP8321/00 Matu taisnotājs

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Essential HP8321/00 Matu taisnotājs

29/10/2021

Україна

Україна

Лучший сталер за все время!

Великолепная плойка! Очень удобна как дома, так и в путешествиях. Быстрый нагрев позволяет сразу приступать к укладке, а спецефические пластины не дают портить и жечь волосы. Очень приятно лежит в руке при использовании. Рекомендую всем!

Positiivsed omadused

На все сто процентов!

Negatiivsed omadused

нет

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся

Date of Use 2019-10-29

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся

Date of Use 2019-10-29

26/10/2021

Україна

Україна

Виріб добре виконує свої функції

Вподобали даний виріб - дуже добре закручувати волосся. Використовуємо постійно (жружина та донька) у повсякденному житті.

Positiivsed omadused

Якість

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся

Date of Use 2020-10-26

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся

Date of Use 2020-10-26

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.