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32
p
Päevad
11
t
Tunnid
49
m
Minutid
32
s
Sekundid
Tootmine lõpetatud
HP8602/00
Looge lokid hoolikalt
Lennukad ja lopsakad lokid annavad teile lustaka ja noorusliku soengu. Nüüd on see lihtne tänu uutele CurlCeramicu lokitangidele, millel on kaitsev keraamiline kate.
16 mm rull
190 °C temperatuur
Keraamiline pinnakate
16 mm läbimõõduga rulliga saate teha endale lopsakad, lennukad lokid ja kiharad, mis annavad teile rõõmsa ja noorusliku välimuse.
Kaitsev keraamiline pinnakate tagab kuumuse ühtlase jaotuse ja kahjustab vähem juukseid ning muudab need läikivaks ja pehmeks.
Maksimaalne temperatuur 190 °C tagab optimaalse tulemuse, samal ajal kahjustusi minimeerides.
4.3
5-st
4
Auhinnad
Amazing
13/11/2019
Україна
швидкість нагріву
Хороша і надійна річ. швидко нагрівається, зручна у використанні.
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See arvustus tehti tootele HP8602/00 Плойка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP8602/00 Плойка
Innes
03/04/2019
Україна
За своі гроші - просто супер!
Купила пару років тому. Я рідко кудрі кручу, але така річ повинна бути в домі. Зараз на дитячі свята виручає мене, раз-два і зачіска готова. Обирала по співвідношенню: надійність бренда і ціна. Якщо вам потрібна надійна, проста і зручна - раджу!
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See arvustus tehti tootele HP8602/00 Плойка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP8602/00 Плойка
AGNIESZKA51
20/07/2013
Polska
Ten produkt trudno ustawić
Lokówka posiada za wąską podpórkę, ciagle sie przewraca nawet na równej powierzchni co jest kłopotliwe gdy jest gorąca i kiedy się śpieszę. Temperatura dla moich włosów jest za wysoka bo się dymią.
See arvustus tehti tootele HP8602/00 Lokówka
See arvustus tehti tootele HP8602/00 Lokówka