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Tootmine lõpetatud

Koolutaja

HP8602/00

4.3

| (4) Auhinnad

Looge lokid hoolikalt

Lennukad ja lopsakad lokid annavad teile lustaka ja noorusliku soengu. Nüüd on see lihtne tänu uutele CurlCeramicu lokitangidele, millel on kaitsev keraamiline kate.

Kuva kõik eelised

Keraamilise kattega lokitangid

Looge lokid hoolikalt

  • 16 mm rull

  • 190 °C temperatuur

  • Keraamiline pinnakate

16 mm rull lennukate ja lopsakate lokkide jaoks

16 mm rull lennukate ja lopsakate lokkide jaoks

16 mm läbimõõduga rulliga saate teha endale lopsakad, lennukad lokid ja kiharad, mis annavad teile rõõmsa ja noorusliku välimuse.

Kaitsev keraamiline pinnakate

Kaitsev keraamiline pinnakate

Kaitsev keraamiline pinnakate tagab kuumuse ühtlase jaotuse ja kahjustab vähem juukseid ning muudab need läikivaks ja pehmeks.

Maksimaalne temperatuur 190 °C, et saavutada täiuslik soeng

Maksimaalne temperatuur 190 °C, et saavutada täiuslik soeng

Maksimaalne temperatuur 190 °C tagab optimaalse tulemuse, samal ajal kahjustusi minimeerides.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.3

5-st

4

Auhinnad

2
1

13/11/2019

Україна

Україна

швидкість нагріву

Хороша і надійна річ. швидко нагрівається, зручна у використанні.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8602/00 Плойка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8602/00 Плойка

03/04/2019

Україна

Україна

За своі гроші - просто супер!

Купила пару років тому. Я рідко кудрі кручу, але така річ повинна бути в домі. Зараз на дитячі свята виручає мене, раз-два і зачіска готова. Обирала по співвідношенню: надійність бренда і ціна. Якщо вам потрібна надійна, проста і зручна - раджу!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8602/00 Плойка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HP8602/00 Плойка

20/07/2013

Polska

Polska

Ten produkt trudno ustawić

Lokówka posiada za wąską podpórkę, ciagle sie przewraca nawet na równej powierzchni co jest kłopotliwe gdy jest gorąca i kiedy się śpieszę. Temperatura dla moich włosów jest za wysoka bo się dymią.

See arvustus tehti tootele HP8602/00 Lokówka

See arvustus tehti tootele HP8602/00 Lokówka

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.