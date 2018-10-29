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22
p
Päevad
09
t
Tunnid
47
m
Minutid
50
s
Sekundid
Tootmine lõpetatud
HQ167/40
Raseerige naha lähedalt
Igal aastal läbivad teie raseerimisterad 49 korda Džomolungma kõrguse vahemaa. Sellise koormuse järel kaotavad ka parimad materjalid teravuse. Säilitage pardli parim sooritusvõime ja vahetage otsakuid iga 12 kuu järel.
Lift & Cut
3 pead
Philipsi pardli kaksikterade süsteem: esimene tera tõstab, teine raseerib – mugavalt ja naha lähedalt.
Kasutage pardlit duši all, et säästa aega ja kogeda märja raseerimise värskendavat tunnet.
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