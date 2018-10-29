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lõikepead

HQ167/40

Raseerige naha lähedalt

Igal aastal läbivad teie raseerimisterad 49 korda Džomolungma kõrguse vahemaa. Sellise koormuse järel kaotavad ka parimad materjalid teravuse. Säilitage pardli parim sooritusvõime ja vahetage otsakuid iga 12 kuu järel.

Kuva kõik eelised

Parimate tulemuste saavutamiseks vahetage raseerimispäid iga 12 kuu järel.

Raseerige naha lähedalt

  • Lift & Cut

  • 3 pead

Super Lift & Cut’i raseerimistehnoloogia kaksikterade süsteemiga

Super Lift & Cut’i raseerimistehnoloogia kaksikterade süsteemiga

Philipsi pardli kaksikterade süsteem: esimene tera tõstab, teine raseerib – mugavalt ja naha lähedalt.

Märgkasutus

Märgkasutus

Kasutage pardlit duši all, et säästa aega ja kogeda märja raseerimise värskendavat tunnet.

Tehnilised andmed

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.