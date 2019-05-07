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Tootmine lõpetatud
4.0
5-st
6
Auhinnad
83%
soovitab seda toodet
RoxanaAlyssa
07/05/2019
România
Un mixer ff bun
Folosesc acest mixer de aprox 2 ani, sunt f mulțumită de el, își Dace treaba de minune in Bucătărie
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână
Ele86
13/07/2018
România
Sunt foarte mulțumită de eficienta mixerului!
Excelent! Un produs minunat,îl recomand cu toată încrederea!
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână
Matemistrz
11/03/2017
Polska
Kinnitatud ostja
Udany zakup
Kupiłem dla mamy. Bardzo sobie chwali. Jedyna wada to troszkę słabe mieszadełka do ciasta.
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1560/40 Miksery ręczne
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1560/40 Miksery ręczne