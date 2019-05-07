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        Tootmine lõpetatud

        HR1560/80

        HR1560/80

        4

        | (6) Auhinnad | 83% soovitab seda toodet

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        4.0

        5-st

        6

        Auhinnad

        83%

        soovitab seda toodet

        2
        1

        07/05/2019

        România

        România

        Un mixer ff bun

        Folosesc acest mixer de aprox 2 ani, sunt f mulțumită de el, își Dace treaba de minune in Bucătărie

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        See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână

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        See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână

        13/07/2018

        România

        România

        Sunt foarte mulțumită de eficienta mixerului!

        Excelent! Un produs minunat,îl recomand cu toată încrederea!

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        See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână

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        See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână

        11/03/2017

        Polska

        Polska

        Kinnitatud ostja

        Udany zakup

        Kupiłem dla mamy. Bardzo sobie chwali. Jedyna wada to troszkę słabe mieszadełka do ciasta.

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        See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1560/40 Miksery ręczne

        Jah, soovitan seda toodet

        See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1560/40 Miksery ręczne

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        • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
        • Varajane juurdepääs müügile.
        • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.