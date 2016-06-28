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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender

Tootmine lõpetatud

Daily CollectionSaumikser

HR1602/00

4.5

| (54) Auhinnad | 87% soovitab seda toodet

1 auhind

Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada

Philipsi Daily Collectioni saumikseris on ühendatud 550 W võimsus ning ainulaadse disainiga alus ja hakkimistarvik. Tulemuseks on suurepäraselt sametised supid ja peeneks hakitud maitseürdid. Tervislike toitude tegemine pole kunagi lihtsam olnud.

Kuva kõik eelised

tulemuseks on täiuslikud supid ja peeneks hakitud maitseürdid

Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada

  • 550 W, plastist segamisotsak

  • ProMix

  • 0,5 l nõu, hakkija

  • Üks kiirus

Optimaalne toiduvoog ja segamisjõudlus

Optimaalne toiduvoog ja segamisjõudlus

Tunnustatud Stuttgarti Ülikooliga koostöös loodud Philips ProMix on ainulaadne täiustatud tehnoloogia, mis kasutab optimaalse toiduvoo ja maksimaalse jõudluse tagamiseks kolmnurkset kuju, tagades kiirema ja ühtlasema segamise.

Kahe nupuvajutusega vabastussüsteem saumikseri varre hõlpsaks eemaldamiseks

Kahe nupuvajutusega vabastussüsteem saumikseri varre hõlpsaks eemaldamiseks

Philipsi saumikseri kahe nupuvajutusega vabastussüsteemi abil on saumikseri vart puhastamise hõlbustamiseks lihtne eemaldada.

Üks lüliti

Üks lüliti

Üks lüliti hõlpsaks kasutamiseks.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Pilt: VRS_AWARD-961301

Arvustused

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4.5

5-st

54

Auhinnad

87%

soovitab seda toodet

28/06/2016

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Pilda savas funkcijas

Lieliski palīdz pagatavot mazulim biezenīšus ( ērti lietot un mazgāt )

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1600/00 Rokas blenderis

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1600/00 Rokas blenderis

21/08/2018

Lietuva

Lietuva

Philips“ Daily Collection Rankinis maišytuvas HR1600/00 550 w

Unikalu, nes paprastas, bet ne prastas. Labai patogiai laikyti rankoje. Pomidorai ir paprikos jau sutrinti su visomis zievelemis. Peiliukas - Liuks.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1600/00 Rankinis maišytuvas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1600/00 Rankinis maišytuvas

28/06/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Bllender przyjacielem nie tylko kobiety fit

Użytkuję już dosyć długo blender Philips z kolekcji Daily. Doskonałe urządzenie. Bardzo przydatne na co dzień w robieniu koktajli, a także super pomocnik przy robieniu zupy - krem. Ma metalową kolbę, przez co bez problemu można zblendować gorące płyny, do tego końcówka kielichowa, która nie rozpryskuje wkoło płynu. Dobrze radzi sobie też z mrożonymi owocami.Dodatkowym dla mnie plusem jest to, że jest stabilny, można go "postawić" w garnku, podczas gdy sięga się np. po przyprawy, nie trzeba go odkładać na bok. Zdecydowanie polecam ten produkt.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.