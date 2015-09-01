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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Juicer
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Juicer
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Juicer HR1869/01

Tootmine lõpetatud

Avance CollectionMahlapress

HR1869/01

4.8

| (57) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet

Rohkem mahla, vähem askeldamist

See mahlapress pigistab puu- ja köögiviljadest veelgi rohkem mahla välja. Tänu uudsele QUICKClean-tehnoloogiale käib puhastamine ühe minutiga. Nautige iga päev tervislikku kodus valmistatud mahla!

Kuva kõik eelised

Valmistage 10% rohkem mahla* ja puhastage vähem kui minutiga!

Rohkem mahla, vähem askeldamist

  • 900 W

  • Kiirpuhastus

  • 2,5 l, XXL toru

  • Tilgalukk

Valmistab korraga kuni 2,5 liitrit mahla

Valmistab korraga kuni 2,5 liitrit mahla

Tänu tagurpidi paigutatud sõelaga uudsele mahlaeraldussüsteemile eraldab see mahlapress kuni 10% rohkem mahla*. Ja sõltuvalt pressitavast puu- või köögiviljast on võimalik valmistada kuni 2,5 liitrit mahla, enne kui on vaja viljalihanõu tühjendada.

XXL-sisestamistoru tõttu pole koostisaineid vaja eelnevalt tükeldada

XXL-sisestamistoru tõttu pole koostisaineid vaja eelnevalt tükeldada

80 mm läbimõõduga eriti suur sisestamistoru võimaldab pressida ka suuri puu- ja köögivilju nagu õunad, porgandid ja punapeedid neid eelnevalt tükeldamata.

Kaks kiiruseseadistust pehmete või kõvade puu- ja juurviljade töötlemiseks

Kaks kiiruseseadistust pehmete või kõvade puu- ja juurviljade töötlemiseks

Philipsi mahlapressi 2 kiirust võimaldavad teil oma lemmikpuu- ja -köögiviljadest (nii pehmetest kui ka kõvadest) kõige rohkem mahla pressida.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

57

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

2
1

01/09/2015

Latvija

Latvija

Lielisks produkts

Tas ir labākais produkts, ko jebkad esmu iegādājies. Es ieteiktu to.

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1869/70 Sulu spiede

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1869/70 Sulu spiede

14/02/2015

Latvija

Latvija

Vienkārši fantastiska ierīce

Izmantoju ne tikai sulu spiešanai, bet arī kartupeļu klimpu gatavošanai, kur tiek izmantots tieši izspiestais kartupeļu mīkstums. Ar šo sulu spiedi tas tiek izspiests pietiekoši sauss un nav nepieciešams vēl papildus izspiest ar rokām. Fantastiski ērta salikšana un tīrīšana. Patīkams un ērts dizains. Labākais palīgs virtuvē :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1869/80 sulu spiede

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1869/80 sulu spiede

27/06/2016

Polska

Polska

Mocny, wydajny i bardzo szybki w czyszczeniu

Bardzo mocny. Faktycznie bez żadnego problemu wyciska sok z całych jabłek i buraków. Czyszczenie - 2 minuty. Super sprzęt !!!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1869/70 Sokowirówka

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1869/70 Sokowirówka

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Lahtiütlused

  1. Võrreldes Philipsi varasema mudeliga HR1858