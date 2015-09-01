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Tootmine lõpetatud
Rohkem mahla, vähem askeldamist
See mahlapress pigistab puu- ja köögiviljadest veelgi rohkem mahla välja. Tänu uudsele QUICKClean-tehnoloogiale käib puhastamine ühe minutiga. Nautige iga päev tervislikku kodus valmistatud mahla!
900 W
Kiirpuhastus
2,5 l, XXL toru
Tilgalukk
Tänu tagurpidi paigutatud sõelaga uudsele mahlaeraldussüsteemile eraldab see mahlapress kuni 10% rohkem mahla*. Ja sõltuvalt pressitavast puu- või köögiviljast on võimalik valmistada kuni 2,5 liitrit mahla, enne kui on vaja viljalihanõu tühjendada.
80 mm läbimõõduga eriti suur sisestamistoru võimaldab pressida ka suuri puu- ja köögivilju nagu õunad, porgandid ja punapeedid neid eelnevalt tükeldamata.
Philipsi mahlapressi 2 kiirust võimaldavad teil oma lemmikpuu- ja -köögiviljadest (nii pehmetest kui ka kõvadest) kõige rohkem mahla pressida.
4.8
5-st
57
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
solomiia1
01/09/2015
Latvija
Lielisks produkts
Tas ir labākais produkts, ko jebkad esmu iegādājies. Es ieteiktu to.
See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1869/70 Sulu spiede
See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1869/70 Sulu spiede
Daina
14/02/2015
Latvija
Vienkārši fantastiska ierīce
Izmantoju ne tikai sulu spiešanai, bet arī kartupeļu klimpu gatavošanai, kur tiek izmantots tieši izspiestais kartupeļu mīkstums. Ar šo sulu spiedi tas tiek izspiests pietiekoši sauss un nav nepieciešams vēl papildus izspiest ar rokām. Fantastiski ērta salikšana un tīrīšana. Patīkams un ērts dizains. Labākais palīgs virtuvē :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1869/80 sulu spiede
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1869/80 sulu spiede
lezak1968
27/06/2016
Polska
Mocny, wydajny i bardzo szybki w czyszczeniu
Bardzo mocny. Faktycznie bez żadnego problemu wyciska sok z całych jabłek i buraków. Czyszczenie - 2 minuty. Super sprzęt !!!
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See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1869/70 Sokowirówka
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1869/70 Sokowirówka
Võrreldes Philipsi varasema mudeliga HR1858