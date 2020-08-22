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Vabastage kogu headus oma klaasi
Philipsi uuenduslik MicroMasticating-tehnoloogia on loodud selliselt, et see avaks puu- ja köögiviljade rakud ja pressiks neist maksimaalselt mahla. Tänu sõelata disainile saab pärast mahla pressimist kõik detailid ühe minutiga puhtaks loputada.
MicroMasticating-tehnoloogia
Valge, hall
Puu- ja köögiviljades on tuhandeid rakke, mis sisaldavad mahla, vitamiine ja teisi eluks üliolulisi toitaineid. Philipsi uuenduslik MicroMasticating-tehnoloogia on loodud selliselt, et see avaks puu- ja köögiviljade rakud ja pressiks teie lemmikviljadest maksimaalselt mahla välja – nii pressite mahlana klaasi kuni 90%* viljadest ja mitte midagi ei lähe raisku.
Valmistage hõrgutavaid ja tervislikke mahlu pehmetest puuviljadest ja kõvadest köögiviljadest. Saate mahla valmistada kõigist oma lemmikkooslustest ja pressida mahlaks isegi kõige suurema tärklisesisaldusega komponendid, nagu näiteks banaanid ja mangod, millest tavaliselt on väga raske mahla valmistada.</
Kiudainerikkad lehtköögiviljad ja võrsed on ka tervislike mahlade suurepärased komponendid ning kõiki neid saab selle mahlapressiga töödelda. Nisuoras, spinat ja paljud teised võiksid tänu MicroMasticating-tehnoloogiale olla teie igapäevaste mahlade tervislikumaks lisandiks. Võite mahlapressis kasutada ka teatud sorti pähkleid, näiteks mandleid, et valmistada mandlipiima.
Auhinnad
4.7
5-st
71
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
Domello
22/08/2020
Polska
Super sprzęt
Używam tej wytłaczarkę już ponad 2 lata i nadal jest moim ulubionym sprzętem kuchennym. Soki robione przy jej udziale są rewelacyjne! Polecam wszystkim!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku
aw81
17/10/2017
Polska
Dobra wyciskarka
Sokowirówka ładna, fajnie działa i skoki wychodzą PYSZNE!!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku
Kris18
24/04/2017
Polska
Super sprzęt
Bardzo fajna wyciskarka, prosta w użytkowaniu, a co przede wszystkim łatwo i szybko umyjemy. Wcale
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku
Philipsi sisetest viidi läbi viinamarjade, õunte, mustsõstarde, maasikate, tomatite, arbuusi, apelsinide ja granaatõuntega (kõigi puhul oli kogus 1000 g).