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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Masticating juicer HR1895/80
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1895/80
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Masticating juicer HR1895/80
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1895/80

Tootmine lõpetatud

Avance CollectionPeenestav mahlapress

HR1895/80

4.7

| (71) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet

1 auhind

Vabastage kogu headus oma klaasi

Philipsi uuenduslik MicroMasticating-tehnoloogia on loodud selliselt, et see avaks puu- ja köögiviljade rakud ja pressiks neist maksimaalselt mahla. Tänu sõelata disainile saab pärast mahla pressimist kõik detailid ühe minutiga puhtaks loputada.

Kuva kõik eelised

MicroMasticating-tehnoloogiaga pressitakse mahlaks kuni 90%* puuviljast

Vabastage kogu headus oma klaasi

  • MicroMasticating-tehnoloogia

  • Valge, hall

MicroMasticating-tehnoloogia pressib mahlaks kuni 90%* puuviljast

MicroMasticating-tehnoloogia pressib mahlaks kuni 90%* puuviljast

Puu- ja köögiviljades on tuhandeid rakke, mis sisaldavad mahla, vitamiine ja teisi eluks üliolulisi toitaineid. Philipsi uuenduslik MicroMasticating-tehnoloogia on loodud selliselt, et see avaks puu- ja köögiviljade rakud ja pressiks teie lemmikviljadest maksimaalselt mahla välja – nii pressite mahlana klaasi kuni 90%* viljadest ja mitte midagi ei lähe raisku.

Pressige mahlaks kõik oma lemmikviljad, sealhulgas banaanid ja mangod

Pressige mahlaks kõik oma lemmikviljad, sealhulgas banaanid ja mangod

Valmistage hõrgutavaid ja tervislikke mahlu pehmetest puuviljadest ja kõvadest köögiviljadest. Saate mahla valmistada kõigist oma lemmikkooslustest ja pressida mahlaks isegi kõige suurema tärklisesisaldusega komponendid, nagu näiteks banaanid ja mangod, millest tavaliselt on väga raske mahla valmistada.</

Lisage oma jookidesse lehtköögivilju, võrseid ja pähkleid

Lisage oma jookidesse lehtköögivilju, võrseid ja pähkleid

Kiudainerikkad lehtköögiviljad ja võrsed on ka tervislike mahlade suurepärased komponendid ning kõiki neid saab selle mahlapressiga töödelda. Nisuoras, spinat ja paljud teised võiksid tänu MicroMasticating-tehnoloogiale olla teie igapäevaste mahlade tervislikumaks lisandiks. Võite mahlapressis kasutada ka teatud sorti pähkleid, näiteks mandleid, et valmistada mandlipiima.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Pilt: VRS_AWARD-612378

Arvustused

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4.7

5-st

71

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

22/08/2020

Polska

Polska

Super sprzęt

Używam tej wytłaczarkę już ponad 2 lata i nadal jest moim ulubionym sprzętem kuchennym. Soki robione przy jej udziale są rewelacyjne! Polecam wszystkim!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku

17/10/2017

Polska

Polska

Dobra wyciskarka

Sokowirówka ładna, fajnie działa i skoki wychodzą PYSZNE!!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku

24/04/2017

Polska

Polska

Super sprzęt

Bardzo fajna wyciskarka, prosta w użytkowaniu, a co przede wszystkim łatwo i szybko umyjemy. Wcale

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku

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  • Varajane juurdepääs müügile.
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Lahtiütlused

  1. Philipsi sisetest viidi läbi viinamarjade, õunte, mustsõstarde, maasikate, tomatite, arbuusi, apelsinide ja granaatõuntega (kõigi puhul oli kogus 1000 g).